Dabang Delhi arrache la victoire de UP Yoddhas

Dabang Delhi KC a lancé un superbe retour en seconde période pour arracher la victoire contre UP Yoddhas 44-42 lors du deuxième match de la soirée au Shree Kanteerava Indoor Stadium de Bengaluru mercredi.

Naveen Kumar (13 points) et Manjeet (12 points) de Dabang Delhi ont joué pour l’équipe gagnante tandis que Surender Gill a récolté 21 points pour les Yoddhas dans un effort perdu.

Présenté comme un affrontement entre le raider record d’UP Yoddhas Pardeep Narwal et le jeune phénomène de Delhi Naveen Kumar, l’action n’a pas déçu. C’était la défense des Yoddhas, qui, au début, semblaient impénétrables et tenaient Delhi dans les cordes. Ils ont lancé le premier ALL OUT du match avec seulement sept minutes pour prendre une avance de 11-4.

À l’autre bout, Gill a constamment récolté des points pour les Yoddhas et s’est assuré qu’ils s’appuyaient sur leur avance. À 18-10, ils ont infligé un autre ALL OUT, donnant l’impression que le concours était presque terminé, avec à peine un quart du match écoulé.

Et pourtant, Delhi n’arrêtait pas de grignoter, Naveen obtenant constamment des points bonus à presque tous les raids. Dans les dernières secondes de la première mi-temps, avec le dernier raid, Manjeet a réussi un SUPER RAID en rattrapant quatre UP Yoddhas pour s’assurer que son équipe avait réduit le déficit avant la mi-temps.

Le SUPER RAID de Manjeet a galvanisé l’équipe de Delhi de sa stupeur, et ils sont entrés dans la seconde moitié d’une unité complètement différente, dominant la procédure dès le départ. Les rougissements d’UP Yoddhas ont été sauvés, uniquement grâce à l’éclat de Surender Gill, dont les deux raids réussis en tant que dernier homme sur le tapis ont permis à son équipe de ne pas subir un ALL-OUT.

Finalement, cependant, le ALL-OUT est venu et a aidé Delhi à se remettre dans le match. À partir de là, Naveen a pris vie, rattrapant les défenseurs des Yoddhas à presque tous les raids, et a rapidement lancé un autre ALL OUT pour aider son équipe à prendre les devants pour la première fois du match à 37-36.

Par la suite, les deux équipes ont continué à s’échanger la tête, sans jamais s’étendre d’un point. Cependant, deux erreurs cruciales à la fin, la première de Gill et la seconde de Narwal, ont permis au Dabang Delhi KC de réaliser un retour spectaculaire pour maintenir sa séquence de victoires en vie.

