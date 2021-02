DaBaby envoie un message à JoJo Siwa après la disparition du nom de « Beatbox Freestyle »

Ressemble à DaBaby dissipe une certaine confusion sur Internet.

Le dimanche 22 février, le rappeur de Caroline du Nord a emmené son Twitter envoyer à 17 ans JoJo Siwa un message personnel après le nom de l’adolescent sur son nouveau morceau, « Beatbox Freestyle ».

« @itsjojosiwa, ma princesse de 3 ans est votre fan numéro 1. Je lui ai acheté tous les produits que vous avez. Elle pense que c’est vous », a-t-il écrit. « Ne les laisse pas te tromper en pensant que j’ai jamais eu un problème avec toi. Mon jeu de mots est juste passé au-dessus de leurs têtes. Tout l’amour de mon côté chérie, Continue de briller! [sic] »

Pour ceux qui n’ont pas été rattrapés, Da Baby a sorti la nouvelle chanson le 19 février, en rappant: « Turn me up, n — a gon ‘see why / N — a, you a bitch, JoJo Siwa. » Cependant, alors qu’il considérait cela comme un jeu de mots amusant, d’autres étaient confus au sujet du cri inattendu et pensaient que c’était une insulte.

Un utilisateur de Twitter plaisantait, « DaBaby dissin JoJo Siwa sans aucune raison. C’est l’un des épisodes de crossover les plus fous que nous ayons vus jusqu’à présent. »