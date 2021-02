DABABY a été critiqué par les fans de JoJo Siwa pour avoir semblé appeler le jeune homme de 17 ans un « b *** h » dans son rap Beatbox.

Le rappeur dit dans le style libre: « N *** a you ab *** h / JoJo Siwa, b *** h / She let the bad n *** a devenir riche. »

Des fans confus ont afflué sur les réseaux sociaux pour demander pourquoi DaBaby s’est dissipée JoJo dans sa nouvelle piste.

« Pourquoi DaBaby a-t-il inclus cette réplique de Jojo Siwa dans son style libre? Indépendamment de la rime, un jeune de 29 ans dissant un jeune de 17 ans ne me convient pas », a écrit l’un d’eux.

Un autre a ajouté: « Qu’est-ce que JoJo Siwa a fait pour rendre Dababy fou comme ça? » tandis qu’un troisième a posté: « Dababy n’a aucune raison d’appeler JoJo Siwa comme ça. »

DaBaby – de son vrai nom Jonathan Kirk – était rapide à expliquer qu’il ne faisait pas de l’ombre à JoJo pas du tout, mais en utilisant son nom comme un jeu de mots.

Il a raccourci son nom de naissance de Jonathan à « JoJo » et a utilisé « Siwa » comme « voir pourquoi ».

«J’adore Twitter bruh», a écrit le rappeur avec un emoji au visage riant.

Il a ajouté: «Ma princesse de 3 ans est votre fan numéro 1. Je lui ai acheté tous les produits que vous avez. Elle pense qu’elle vous [sic]. »

«Ne les laissez pas vous tromper en pensant que j’ai jamais eu un problème avec vous», a-t-il poursuivi. «Mon jeu de mots est juste passé au-dessus de leurs têtes.»

Il a conclu: «Tout l’amour de mon côté, chérie, continue de briller! [sic] »

Le rappeur Masterpiece a ensuite répondu à un fan en disant: « Je ne suis pas ‘Siwa’, ils sont si fous non plus. »

Sur ses histoires Instagram, DaBaby a repartagé le tweet et a ajouté: «Y’all MFs malades lol. Vous allez bien avec cet enfant qui est amené à penser que j’ai un problème avec elle, NOUS F *** WIT YOU JOJO.

JoJo a fait les gros titres le mois dernier lorsque est sorti comme LGBTQ et a fait ses débuts avec sa petite amie, Kylie.

Lorsqu’on lui a demandé depuis combien de temps elle connaissait sa sexualité, elle a répondu: «Je ne sais pas. Je pense toute ma vie.

«Parce que toute ma vie, j’ai vraiment été, j’aimais juste les gens. Mais je ne suis jamais tombé amoureux avant.

«Mais j’ai toujours cru que ma personne allait être ma personne. Si cette personne était un garçon, tant mieux! «

JoJo a ajouté: « Et si cette personne se trouvait être une fille, super! Je pense que je suis vraiment heureux. Je pense que dans la vie, vous savez quand vous rencontrez votre personne, je le fais vraiment. »

Elle a ensuite confirmé elle a une petite amie, qui l’a soutenue dans sa sortie publique.

La star de Nickelodeon a déclaré à Jimmy Fallon dans une interview: « Le lendemain de ma publication sur TikTok, j’étais sur FaceTime avec elle et nous en parlions, et parlions de tout l’amour qui est venu et techniquement je n’avais toujours pas confirmé il.

« Et j’étais comme, je voulais en quelque sorte publier cette photo [wearing a ‘best gay cousin’ shirt]… Elle était super encourageante, comme «Faites-le! J’étais comme, «Très bien». Je l’ai fait. »

L’ancienne star de Dance Moms a célébré sa première Saint-Valentin avec Kylie plus tôt ce mois-ci et a déliré sa petite amie «protectrice».

JoJo a partagé une photo de Kylie lui donnant un ferroutage et l’a légendée: « C’est ma première Saint Valentinyyy !!

«Personne au monde ne me rend aussi heureux que cette fille. Je suis tellement reconnaissant d’être tombé amoureux de la personne la plus parfaite qui me fasse sourire 24/7.

« Je t’aime plus merci que tu le sauras jamais! »