DaBaby a abandonné le bal des gouverneurs de 2021 pour une « diatribe homophobe » après avoir été coupé de Lollapalooza

DABABY a été exclu d’un troisième festival lundi après avoir fait des commentaires homophobes la semaine dernière.

Governor’s Ball a annoncé que le rappeur de 29 ans ne serait plus dans son line-up de septembre.

DaBaby a été retiré du bal du gouverneur Crédit : Getty Images – Getty

Le festival de New York a révélé cette décision un jour après que Lollapalooza ait fait de même à Chicago.

« Founders Entertainment ne tolère pas et ne tolérera pas la haine ou la discrimination d’aucune sorte », ont déclaré les organisateurs du Governor’s Ball dans un communiqué.

« Nous accueillons et célébrons les diverses communautés qui font de New York la plus grande ville du monde. Merci aux fans qui continuent de défendre ce qui est juste. Avec vous, nous continuerons à utiliser notre plateforme pour de bon.

DaBaby a fait face à une réaction violente après avoir fait des commentaires controversés sur les hommes homosexuels, le VIH et le sida lors de son set Rolling Loud à Miami dimanche dernier.

Il a doublé ses commentaires après avoir tenté de présenter des excuses dans lesquelles il a fait d’autres remarques controversées.

Elton John et Dua Lipa étaient parmi les noms les plus en vue pour exprimer leurs critiques.

Plus à venir…

Pour les dernières nouvelles sur cette histoire, revenez régulièrement sur Sun Online.

Le soleil est votre destination idéale pour les meilleures actualités sur les célébrités, les actualités sur le football, des histoires réelles, des images à couper le souffle et des vidéos à voir absolument.

Téléchargez notre application gratuite fantastique, nouvelle et améliorée pour la meilleure expérience Sun Online de tous les temps. Pour iPhone cliquez ici, pour Android cliquez ici. Aimez-nous sur Facebook à www.facebook.com/TheSunUS et suivez-nous depuis notre compte Twitter principal sur @TheSunUS.