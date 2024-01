DA Willis et le procureur spécial ont voyagé ensemble pendant l’enquête Trump

Les dossiers ont été révélés dans le cadre de la procédure de divorce controversée des Wades devant la Cour supérieure du comté de Cobb et ont ébranlé l’affaire de racket de Fulton contre l’ancien président et les 14 autres accusés. Un accusé cherche à disqualifier Willis et son bureau en raison de sa prétendue « relation personnelle inappropriée et clandestine » avec Wade.

Les avocats spécialisés en divorce de Joycelyn Wade veulent déposer Willis le 23 janvier. Willis a résisté et a déposé une requête jeudi pour annuler l’assignation à comparaître.

Dans leur réponse vendredi, Les avocats de Joycelyn Wade ont critiqué la tentative de Willis d’éviter de témoigner sous serment dans l’affaire, qualifiant ses arguments de fallacieux et de spécieux.

Les avocats de Joycelyn Wade ont joint les documents de dépôt du compte bancaire Capital One de Nathan Wade. Ils montrent les dépenses suivantes :

Le 4 octobre 2022, Wade a acheté des billets d’American Airlines pour Miami pour lui-même, Willis et Clara Bowman, qui serait la mère de Wade et qui a voyagé depuis le Texas. Les trois billets coûtent au total 1 367 $. Le même jour, il a versé plus de 2 600 $ à Royal Caribbean Cruises. Le 5 octobre, Wade a dépensé environ 3 800 $ auprès de Vacation Express, une entreprise qui propose des forfaits vacances et des circuits. Wade, Willis et Bowman sont arrivés à Miami le 28 octobre, selon les dossiers de vol examinés par l’Atlanta Journal-Constitution. Les dossiers montrent également que Wade a payé le billet d’avion pour voyager avec Willis de Miami à Aruba. Bowman est resté à Miami et est rentré au Texas le 31 octobre, selon les archives de vol. Il y avait des frais supplémentaires sur la carte de 370 $ pour le Hyatt Regency à Aruba le 4 novembre et de 3 173 $ pour Norwegian Cruise Line le 7 novembre. Il n’était pas clair qui avait pris l’une ou l’autre des croisières ou qui avait séjourné au Hyatt.

Le 25 avril 2023, Wade a acheté 817,80 $ de billets Delta Air Lines pour San Francisco à son nom et à celui de Willis, bien qu’ils n’indiquent pas la date à laquelle le vol a été pris. Ils montrent également que le 14 mai, Wade a dépensé 840,22 $ pour ce qui semble être un séjour à l’hôtel DoubleTree à Napa Valley.

Les dossiers n’indiquent pas si Wade et Willis sont restés dans la même chambre ou si Willis l’a remboursé.

Les allégations d’une relation amoureuse entre Wade et Willis ont fait surface pour la première fois dans un dossier judiciaire déposé par Ashleigh Merchant, l’avocat de l’accusé de Trump, Michael Roman, au début du mois. Elle a soutenu que la relation était inappropriée parce que Willis bénéficiait financièrement des vacances payées par Wade, qui avait reçu plus de 654 000 $ de frais juridiques pour son travail dans l’affaire d’ingérence électorale contre l’ancien président Donald Trump et d’autres.

Roman, un agent de la campagne Trump, a demandé que les accusations portées contre lui soient abandonnées et que Willis et son bureau soient retirés de l’affaire plus large.

Vendredi également, le commissaire du comté de Fulton, Bob Ellis, président du comité d’audit, a envoyé une lettre à Willis demandant une explication sur les révélations et l’éventuelle utilisation abusive de l’argent du comté.

“Je dois raisonnablement m’enquérir des allégations contenues dans un récent dossier judiciaire affirmant que vous avez abusé des fonds du comté et accepté des cadeaux de valeur et des avantages personnels d’un entrepreneur/bénéficiaire des fonds du comté”, a-t-il écrit.

Clark Cunningham, professeur de droit à la Georgia State University, a déclaré que la divulgation des relevés bancaires de Nathan Wade semble étayer, au moins en partie, les allégations contenues dans la requête de Roman.

“Willis voudra peut-être envisager de prendre congé du bureau du procureur, permettant à l’un de ses adjoints en chef d’assumer le contrôle des poursuites pour ingérence électorale”, a déclaré Cunningham. “Cet adjoint en chef pourrait déterminer s’il convient de poursuivre le contrat avec Nathan Wade.”

Il a dit une telle décision pourrait résoudre un problème croissant de confiance du public et aider à éviter d’éventuelles perturbations si la requête en disqualification était accordée

Le drame dans l’affaire de divorce s’est intensifié ces dernières semaines alors que les avocats de Joycelyn Wade ont assigné Willis à comparaître pour obtenir son témoignage sous serment lors d’une déposition plus tard ce mois-ci. Jeudi, l’avocat de Willis, Cinque Axam, a riposté en déposant une requête visant à annuler l’assignation à comparaître et en affirmant que Wade essayait d’utiliser l’affaire de divorce « pour harceler et embarrasser le procureur Willis et, ce faisant, il faisait obstruction et interférait avec des poursuites pénales en cours.

(L’obstruction est une infraction pénale en Géorgie, même s’il n’est pas clair si le dossier allègue qu’un tel crime aurait pu se produire.)

Dans la motion, Willis a également déclaré que le mariage des Wades avait été irrémédiablement rompu parce que Joycelyn Wade avait eu une relation adultère avec un ami de longue date de Nathan Wade.

Vendredi, les avocats de Joycelyn Wade ont répondu et déclaré que Willis “possédait, en fait, des informations intimes sur le mariage de Wades, bien que des informations fausses et diffamatoires”. La motion indiquait que Wade n’avait pas eu de liaison avec cette personne et qu’elle ne l’avait pas rencontré en personne.

Faisant référence à une éventuelle obstruction charge, la motion disait: « Mme. La menace implicite de Willis de porter plainte contre (Joycelyn Wade) et son avocat sur la base de faits gênants de sa vie personnelle et directement liés à la procédure de divorce en cours… est un affront à l’intégrité de sa fonction.

Les avocats de Joycelyn Wade ont déclaré qu’ils souhaitaient destituer Willis pour obtenir « des informations pertinentes de l’amant de son mari » concernant leur relation ainsi que son implication financière dans cette relation. Leur réponse ajoutait : « Ces réponses sont pertinentes pour le partage équitable du patrimoine matrimonial, la dissipation des actifs matrimoniaux et la capacité (de Nathan Wade) à fournir une pension alimentaire au conjoint. »

L’affaire de divorce des Wades est devant le juge de la Cour supérieure du comté de Cobb, Henry Thompson, qui doit décider si Willis siège pour la déposition. Thompson a également reçu des demandes de Merchant et d’un certain nombre d’organisations de médias, dont The Atlanta Journal-Constitution, pour desceller le dossier de divorce de Wades..

Les rédacteurs Tamar Hallerman, David Wickert et Kelly Yamanouchi ont contribué à cette histoire.