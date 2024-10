DA veut que les frères Menendez soient condamnés à nouveau, ce qui pourrait les libérer de prison pour le meurtre de leurs parents

Le procureur du comté de Los Angeles, George Gascón, a déclaré jeudi qu’il chercherait condamnation pour Lyle et Erik Menendez dans les meurtres de leurs parentsouvrant la voie à leur éventuelle libération de prison après des décennies.

Gascón a déposé une requête plus tard jeudi demandant qu’ils soient condamnés à 50 ans de prison à perpétuité. Actuellement, les frères sont condamnés à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Un juge de la Cour supérieure prendra la décision ultime.

Gascón a déclaré que, comme les hommes avaient moins de 26 ans lorsqu’ils ont tué leurs parents, ils seraient immédiatement éligibles à une libération conditionnelle si un juge suivait sa recommandation de nouvelle condamnation.

Aucune date d’audience n’avait été fixée jeudi soir.

Les frères ont abattu leurs parents, José Menendez et Kitty Menendez, dirigeants d’une société de divertissement, avec des fusils de chasse dans leur maison de Beverly Hills en 1989. Les frères avaient alors 21 et 18 ans.

Les avocats de la défense des frères ont fait valoir qu’ils avaient été abusés sexuellement par leur père et, après deux procès, ils ont été reconnus coupables de meurtre et condamnés à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle.

Gascón a déclaré que sa recommandation de jeudi en faveur d’une nouvelle condamnation n’était pas universellement soutenue.

« Il y a des gens au bureau qui croient fermement que les frères Menendez devraient rester en prison pour le reste de leur vie, et ils ne croient pas qu’ils aient été agressés », a déclaré Gascón.

« Et il y a des gens dans le bureau qui croient fermement qu’ils devraient être libérés immédiatement et qu’ils ont en fait été agressés. »

Il a ajouté : « Je crois qu’ils ont payé leur dette envers la société. »

L’annonce du procureur intervient trois semaines après que Gascón a déclaré que son bureau examinait le cas et examinerait s’ils devaient être à nouveau condamnés.

Gascón, qui brigue sa réélection le mois prochain, a alors déclaré que « nous avons l’obligation morale et éthique de revoir ce qui nous a été présenté ».

Les preuves fournies au bureau de Gascón comprenaient une photocopie d’une lettre d’un des frères à un autre membre de la famille alléguant des abus sexuels, a déclaré Gascón.

Les avocats de la défense ont également fourni la preuve que l’un des membres du boys band Menudo a affirmé avoir été abusé sexuellement par José Menendez, a déclaré Gascón.

Roy Rosselló, membre du groupe pop de 1983 à 1986, a déclaré dans la série Peacock 2023 « Menendez + Menudo : Boys Betrayed » qu’il avait été violé par José Menendez, qui était alors cadre chez RCA.

Gascón a fait valoir dans la requête demandant une nouvelle condamnation que les frères Menendez ne présentent plus de risque pour la sécurité publique.

« Quand Erik et Lyle Menendez ont été condamnés à la perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle en 1996, leurs peines étaient alignées sur ce qui était considéré comme les meilleures pratiques de sécurité publique », a écrit Gascón. «Ce qui est considéré comme les meilleures pratiques en matière de sécurité publique a toutefois évolué.»

Anamaria Baralt, la nièce de José Menendez, a salué la décision de Gascón, affirmant lors d’une conférence de presse que la famille était « unie dans l’espoir et la gratitude ».

« Ensemble, nous pouvons faire en sorte qu’Erik et Lyle reçoivent la justice qu’ils méritent et rentrent enfin chez eux », a-t-elle déclaré.

L’avocat des frères, Mark Geragos, a célébré l’annonce de la recommandation du procureur.

« Aujourd’hui, c’est une victoire monumentale, monumentale sur ce chemin » vers leur liberté, a-t-il déclaré.

Les frères ont allégué des abus sexuels de la part de leur père lors de leur premier procès. Ce procès a abouti à l’annulation du procès après l’impasse des jurys.

Lors de leur deuxième procès, les allégations d’abus ont été limitées devant le tribunal. Les frères ont été reconnus coupables en 1996 de meurtre au premier degré et condamnés à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle.

Lyle Menendez a maintenant 56 ans et Erik Menendez en a 53.

Ils ont déposé des requêtes pour des raisons d’habeas et pour demander une nouvelle condamnation. Une requête en habeas soutient que si certaines preuves avaient été présentées au procès, le résultat aurait pu être différent.

La loi californienne permet également à un procureur d’évaluer si une personne a été réhabilitée, puis de demander à un tribunal de déterminer si la personne doit être condamnée à nouveau, a déclaré Gascón.

Les procureurs accusaient les frères d’avoir tué leurs parents pour hériter d’une fortune.

Milton Andersen, le frère de Kitty Menendez, s’oppose à toute libération anticipée, a déclaré son avocat dans une lettre adressée à Gascón.

« M. Andersen s’oppose à toute nouvelle condamnation et s’oppose à toute concession des réclamations Habeas », a écrit son avocate, Kathy Cady.

« La motivation d’Erik et Lyle Menendez était la pure cupidité », a écrit Cady dans la lettre envoyée le 14 octobre.

L’unité de détermination de la peine du procureur a traité la recommandation pour l’affaire Menendez. Il a été lancé par le DA du comté de Los Angeles en avril 2021 pour lutter contre la sur-incarcération.

L’équipe, en collaboration avec l’unité de détermination de la peine pour meurtre du procureur, a examiné ou examine activement 705 cas, ce qui a abouti à 332 nouvelles condamnations, a indiqué le bureau du procureur.

La semaine dernière, une vingtaine de membres de la famille Menendez se sont rassemblés devant le centre de justice pénale Clara Shortridge Foltz, dans le centre-ville de Los Angeles, pour soutenir la libération des frères de prison.

Leurs proches ont lancé une pétition pour leur liberté et ont affirmé que justice avait été rendue parce qu’ils avaient passé plus de 35 ans derrière les barreaux.

Les frères ont été victimes de la société et d’un système judiciaire qui, il y a des décennies, ne comprenait pas ou n’avait pas la capacité de faire preuve de compassion dans les cas de garçons et de jeunes hommes victimes d’abus sexuels, ont déclaré des membres de la famille.

« Leur incarcération continue ne sert à rien. Il est temps de reconnaître l’injustice qu’ils ont subie et de leur accorder la seconde chance qu’ils méritent », a déclaré Baralt, la nièce de José Menendez. « Si le cas de Lyle et Eric avait été entendu aujourd’hui, avec la compréhension que nous avons maintenant de la maltraitance et du SSPT, il ne fait aucun doute dans mon esprit que leur condamnation aurait été très différente. »

Joan Andersen VanderMolen, la sœur de Kitty Menendez, a déclaré qu’elle avait eu du mal à accepter les meurtres, mais qu’à mesure que de plus en plus d’informations étaient révélées sur les allégations de maltraitance des frères de la part de leur père, leurs actions étaient une « réponse désespérée ». » de deux garçons essayant de survivre à sa cruauté.

« Ce n’étaient que des enfants. Des enfants qui auraient pu être protégés et qui ont été brutalisés de la manière la plus horrible », a-t-elle déclaré. « Lyle et Eric ont déjà payé un lourd tribut. … Ils ont grandi, ils ont changé et ils sont devenus de meilleurs hommes malgré tout ce qu’ils ont vécu. Il est temps de leur donner la possibilité de vivre le reste de leur vie sans l’ombre de leur passé.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com