Les Brésiliens se rendront à nouveau aux urnes le 30 octobre pour un vote au second tour après que l’ancien président Luiz Inacio Lula da Silva a obtenu plus de 4% de victoire sur le titulaire Jair Bolsonaro mais n’a pas obtenu plus de 50% des voix.

Le second tour très polarisé des élections déterminera si le pays ramènera un gauchiste à la tête de la quatrième plus grande démocratie du monde ou maintiendra le leader d’extrême droite au pouvoir pendant encore quatre ans.