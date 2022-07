Da Silva confirmé comme candidat présidentiel du parti brésilien

Commentez cette histoire Commentaire

SAO PAULO — Luiz Inácio Lula da Silva, qui a gouverné le Brésil de 2003 à 2010, a été confirmé jeudi comme candidat présidentiel du Parti des travailleurs de gauche avant les élections d’octobre. Le vote des délégués du parti dans un hôtel de Sao Paulo était largement attendu et simplement symbolique, la campagne de da Silva étant déjà en cours. L’homme de 76 ans n’a pas assisté à la convention du parti car il fait campagne dans son État natal de Pernambuco, dans le nord-est appauvri du Brésil. Il est en tête de tous les sondages contre le président sortant Jair Bolsonaro.

Cette année marquera la sixième candidature présidentielle de da Silva, que les Brésiliens appellent universellement Lula. Da Silva a également été confirmé comme candidat du Parti des travailleurs lors de sa convention de 2018, puis une condamnation pour corruption et blanchiment d’argent l’a retiré de la course et a ouvert la voie à la victoire de Bolsonaro.

« Je n’avais pas besoin d’être à nouveau président. Je pourrais sauver mon diplôme de meilleur président de tous les temps et vivre tranquillement les dernières années de ma vie », a déclaré da Silva lors d’un rassemblement dans la ville de Recife. “Mais j’ai vu ce pays être détruit. J’ai vu notre éducation dirigée par un gars qui n’aime pas l’éducation. Alors j’ai décidé de revenir. »

L’ancien dirigeant syndical a été libéré de prison en 2019 et ses condamnations ont été annulées l’année dernière après que la Cour suprême a jugé que le juge présidant l’affaire, Sergio Moro, était partial. Cela a permis la course présidentielle de da Silva cette année. Moro, qui a supervisé l’enquête tentaculaire sur la corruption “Car Wash”, est devenu plus tard le ministre de la Justice de Bolsonaro.

Da Silva a laissé entendre dans des interviews que la course de cette année sera sa dernière campagne pour la plus haute fonction et qu’il ne solliciterait pas un second mandat s’il était réélu. Il a tenté de tendre la main aux modérés alors que la nation reste farouchement polarisée, en particulier avec sa sélection d’un colistier conservateur, Geraldo Alckmin, l’ancien gouverneur de Sao Paulo.

Bolsonaro, un politicien d’extrême droite, a qualifié la course à venir de bataille du bien contre le mal. Il a également présenté des allégations non fondées selon lesquelles le système de vote électronique du Brésil est susceptible d’être frauduleux, ce qui, selon de nombreux analystes, indique qu’il prépare le terrain pour rejeter les résultats des élections. Le Parti libéral de Bolsonaro tiendra sa convention dimanche pour le confirmer comme candidat.

L’homme politique de gauche Ciro Gomes a officialisé sa candidature mercredi. Il a été troisième dans les sondages d’opinion, mais loin derrière da Silva et Bolsonaro.