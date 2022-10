DA rejette les complots dans l’attaque de Pelosi, accusations attendues

WASHINGTON (AP) – Le procureur du district de San Francisco rejette les théories du complot concernant l’attaque contre le mari de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi, confirmant que l’agresseur visait le chef démocrate lorsqu’il est entré par effraction dans la maison du couple à San Francisco et a confronté Paul Pelosi.

Le procureur de district Brooke Jenkins devrait officiellement annoncer lundi les accusations portées contre David DePape, 42 ans, qui a crié “Où est Nancy?” avant que la police ne dise qu’il a frappé le mari de l’orateur, âgé de 82 ans, avec un marteau. DePape a été arrêté pour suspicion de tentative de meurtre, de maltraitance des personnes âgées et d’autres accusations.

“Au moment où le suspect était entré dans la maison Pelosi, il était en fait à la recherche de Mme Pelosi”, a déclaré Jenkins aux journalistes dimanche soir à San Francisco.

“L’autre chose est que nous voulons qu’il soit clair qu’il n’y avait que deux personnes dans la maison au moment où la police est arrivée, M. Pelosi et le suspect, il n’y avait aucune troisième personne présente”, a-t-elle déclaré.

“Nous n’avons rien pour suggérer que ces deux hommes se connaissaient avant cet incident.”

Les remarques du procureur de district interviennent alors que l’horrible attaque contre le mari du président de la Chambre est moquée et rejetée dans les médias sociaux conservateurs d’extrême droite, même parmi certains dirigeants républicains et ceux qui occupent les plus hauts niveaux du pouvoir social. Le chef de la police de San Francisco a également déclaré que l’attaque était ciblée.

Au cours du week-end, Elon Musk a tweeté, puis supprimé, les vastes théories du complot d’un site Web marginal à ses millions d’abonnés, car son achat de Twitter a fait craindre que la plate-forme de médias sociaux ne cherche plus à limiter la désinformation et les discours de haine.

Dans le climat politique toxique, une semaine avant les élections de mi-mandat, les tensions sont vives avec des menaces de sécurité record contre les législateurs et autres responsables.

Paul Pelosi reste hospitalisé à San Francisco après avoir subi une intervention chirurgicale pour une fracture du crâne et d’autres blessures. La présidente Pelosi, qui était à Washington, DC, à l’époque, est rapidement retournée en Californie. Contrairement aux présidents, les dirigeants du Congrès ont une protection de sécurité pour eux-mêmes, mais pas pour leurs familles.

L’attaque était un écho troublant de l’insurrection du 6 janvier 2021 au Capitole, lorsque des émeutiers tentant d’annuler la défaite électorale de Joe Biden contre Donald Trump ont pris d’assaut les couloirs en appelant étrangement “Où est Nancy?” DePape transportait également des attaches zippées dans la maison de Pelosi, ont déclaré à l’Associated Press deux personnes informées à ce sujet. Les personnes n’ont pas pu discuter publiquement des détails de l’enquête et ont parlé à AP sous couvert d’anonymat.

La police a été envoyée à la maison dans le quartier chic de Pacific Heights vers 2 h 20 vendredi après que Paul Pelosi a passé un appel au 911. Jenkins a déclaré que DePape est entré par effraction dans la porte arrière et est monté à l’étage pour affronter Paul Pelosi. La police a déclaré être arrivée pour voir les deux hommes se débattre avec un marteau, lorsque DePape a frappé Pelosi au moins une fois avant d’être attaqué par des agents.

L’incident a suscité de nouvelles préoccupations en matière de sécurité pour les législateurs et autres élus avant les mi-mandats.

Avec près de 10 000 menaces contre des membres du Congrès l’année dernière, la police du Capitole des États-Unis a conseillé aux législateurs de prendre des précautions. Le chef Tom Manger, qui dirige la police du Capitole des États-Unis, a déclaré que la menace des attaquants solitaires augmentait et que la menace la plus importante à laquelle la force est confrontée est le nombre historiquement élevé de menaces contre les législateurs, des milliers de plus que quelques années auparavant. .

Le passage à tabac du mari de l’oratrice fait suite à d’autres attaques et menaces. Cet été, un homme portant une arme à feu, un couteau et des attaches a été arrêté près de la maison du juge Brett Kavanaugh dans le Maryland après avoir menacé de tuer le juge. En 2017, le représentant républicain Steve Scalise a été grièvement blessé lorsqu’un partisan de Bernie Sanders a ouvert le feu sur les républicains lors d’un entraînement de baseball du Congrès.

Le fils de Trump, Donald Trump Jr., faisait partie de ceux qui ont fait la lumière sur l’attaque contre Paul Pelosi, tweetant une blague sur un costume d’Halloween de l’incident.

L’écrivain d’Associated Press, Michael Balsamo, a contribué à ce rapport.

Lisa Mascaro, Associated Press