‘da Kink in My Hair revient à Toronto pour son 20e anniversaire

Un nouveau montage du hit fracassant ‘da Kink dans mes cheveux revient sur scène ce mois-ci pour fêter ses 20 ans.

Se déroulant dans un salon de coiffure, la pièce ramène plusieurs membres de la distribution originale et est dirigée par le directeur artistique du Soulpepper Theatre, Weyni Mengesha, qui a supervisé la première production complète en 2003.

Mengesha a dit en revenant à ‘da Torsion dans mes cheveux l’a émue parce qu’elle a grandi aux côtés des membres de la distribution d’origine et a noué des amitiés durables.

Elle a déclaré que la pièce met en valeur la communauté Eglinton West de Toronto – également connue sous le nom de Little Jamaica – en partageant des histoires personnelles et en offrant une expérience spécifique aux Noirs de Toronto sur scène.

Mengesha a déclaré que la production explore les progrès réalisés par la société entre la production de 2003 et l’itération de cette année, ainsi que tout ce qui reste à faire.

L’artiste d’bi.young anitafrika – qui incarne deux personnages, un coiffeur et un client – ​​a déclaré qu’il était important de voir un remontage d’une production scénique par des femmes noires qui s’appuie sur l’héritage de la formation théâtrale noire.

Aperçus pour ‘da Kink dans mes cheveux commencera mardi et le spectacle se poursuivra jusqu’au 23 décembre au Bluma Appel Theatre de Toronto. La production est une collaboration entre Soulpepper Theatre et TO Live.