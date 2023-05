Da Brat présente des excuses pour certains commentaires qu’elle a faits lors de sa recherche d’un donneur de sperme, affirmant que ce qu’elle a dit était « sorti de son contexte ».

Lors d’une apparition sur le Spectacle de la salle Tamron Jeudi, Da Brat et sa femme, Jesseca Dupart, ont expliqué à quel point il leur était difficile de trouver un donneur de sperme noir, ce qui n’a fait qu’empirer en raison des résultats des tests génétiques de Jesseca.

Après que le couple ait réduit sa recherche de « milliers de donneurs à 224 » à « environ un », ils ont admis qu’ils n’étaient pas satisfaits des donneurs noirs disponibles.

Ce commentaire, en particulier, a reçu beaucoup de réactions négatives, de nombreux fans interprétant cela comme signifiant qu’elle était contre le fait d’avoir un donneur de sperme noir, mais en elle Salle de Tamron interview, Da Brat a expliqué ce qu’elle voulait vraiment dire.

Elle a poursuivi: « Je suppose qu’ils ont pensé que c’était drôle et je ne pensais pas que cela dérangerait qui que ce soit, sinon je l’aurais retiré. Je n’avais aucune idée que les gens allaient être si offensés, mais je ne voulais aucun mal. Les gens prennent des choses et courent avec. Je suis comme, ‘Quoi?’ Les gens qui me connaissent savent que je ne voulais pas de mal.

La rappeuse a poursuivi en disant qu’elle et sa femme cherchaient un donneur de sperme noir, insistant sur le fait que ses commentaires de l’émission étaient sortis de leur contexte.

Da Brat a ensuite présenté ses excuses pour les commentaires en disant: « Si j’ai offensé quelqu’un, je m’excuse. Mais c’était une blague entre moi et ma femme et le médecin, comme, nous plaisantons comme ça, nous jouons donc ce n’était pas censé être offensant en aucune façon.

Ailleurs dans la conversation, Jesseca est intervenue et a dit à Tamron que, alors que la réaction des donneurs de sperme s’intensifiait, elle avait essayé de protéger sa femme des critiques et des insultes sur les réseaux sociaux.

« Je suis plus sociale qu’elle et il y avait des choses que j’essayais vraiment d’éviter qu’elle ne voie », a déclaré Jesseca. «Ils avaient des commentaires qui disaient:« J’espère juste que vous faites une fausse couche. Et je ne voulais pas d’elle – je pense que j’étais plus affecté parce que je sais qu’elle, je sais qu’elle est euh, ‘Tu sais, ça n’a pas d’importance. Je m’en fiche. Je m’en fiche.’

Mais c’était beaucoup de choses et j’y suis… J’ai un rendez-vous chez Walmart. Je suis à la réunion de Walmart en train d’essayer de supprimer tous ces différents commentaires parce que nous avons partagé un message et je sais que s’ils viennent sur ma page, ils viennent sur sa page », a-t-elle ajouté.

« Donc j’essaie de supprimer beaucoup de choses pour qu’elle ne puisse pas le voir sur ma page et elle ne peut pas le voir sur sa page parce que c’était de la haine extrême et j’ai l’impression d’être un peu habitué à certains de vous savez, d’être sur les réseaux sociaux, mais quand il s’agit de notre enfant, quelque chose pour lequel nous travaillons vraiment, vraiment dur, j’étais à l’hôpital, comme quelque chose pour lequel nous avons travaillé vraiment, vraiment dur. Je me suis senti comme. oh mon dieu, si rien d’autre en ce moment, je pense que cela devrait être au moins un moment éducatif pour que nos gens ne soient pas aussi ignorants.