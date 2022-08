Da Brat parle des insécurités à propos de sa nouvelle musique sur “Brat Loves Judy”

Da Brat a été occupé à travailler sur de la nouvelle musique !

Bonne journée de bosse ! Nous sommes à un jour d’un tout nouvel épisode de “Brat Loves Judy” sur WeTV et nous avons un extrait exclusif en avant-première pour votre plus grand plaisir.

Dans le clip, Brat décrit comment elle se sent dépassée entre essayer d’avoir un bébé, essayer de prendre soin de Baby (Judy) et faire de la nouvelle musique, mais c’est la musique qui lui fait le plus douter d’elle-même. Brat parle de ses craintes concernant la production et la sortie de sa musique.

Découvrez le clip ci-dessous:

Nous pouvons parfaitement comprendre où Da Brat pourrait avoir des problèmes avec le paysage musical actuel et comprendre comment le naviguer. Pensez-vous qu’elle va faire des vagues avec sa nouvelle version?

Voici plus d’informations sur l’épisode :

Alors que Brat et Judy se préparent à un deuxième avis, Deja confronte Judy à propos de sa propre opinion.

Le nouvel épisode de “Brat Loves Judy” sera diffusé le jeudi 4 août à 21h HE / 20h CT sur WeTV

Allez-vous regarder?