Da Brat et Jesseca « Judy » Dupart ont célébré leur bébé en chemin avec un adorable Minions-baby shower à thème !

Ce week-end le Brat aime Judy les stars ont organisé une somptueuse fête avec leur famille, leurs amis et d’autres célébrités. Comme d’habitude, Da Brat et Judy ont fait les choses en grand en l’honneur de leur « petit Miracle Drop ».

Tout, des cheveux jaune vif de Judy à leur grande entrée dans une Rolls Royce bleue, correspondait au coloré Sbires thème.

Sur Instagram, Judy a publié des photos du lieu orné de ballons, de banderoles et de fleurs mur à mur.

Da Brat a également partagé des photos et des clips vidéo des festivités, remerciant tout le monde d’en avoir fait la meilleure baby shower pour accueillir son petit pain au four.

« Maaan, je suis TOUJOURS sur un nuage ! Notre petite douche de bébé Minion était tellement BEAURRRRTIFUL. OMG De la décoration à la nourriture délicieuse aux desserts décadents en passant par la FABULEUSE FAMILLE ET LES AMIS qui sont venus voir les *ss de ma femme dans les airs en train de twerker aux délicieuses boissons de spécialité. Maaaan THEEEE MEILLEURE BABY SHOWER que je connaisse aussi. (le seul que j’ai jamais été aussi) », a écrit Da Brat. « Quelle façon de CÉLÉBRER notre petit Miracle Drop. MERCI de tout cœur à TOUS ceux qui nous aiment et nous soutiennent. Tous ceux qui sont venus étaient pleins d’amour et de bonne énergie. Les VIBES dans ce bâtiment étaient EXACTEMENT ce que nous voulions que notre bébé ressente. Hier soir, c’était RIEN D’ÉTONNANT.

C’est le premier enfant de Da Brat et Judy ensemble. Judy a trois enfants adultes, Deja, Jordan et Byron Jr., issus d’une relation précédente. Les stars de la réalité marié en février 2022 et annoncé sa grossesse en février 2023.

Des invités célèbres assistent à la baby shower de Da Brat et Judy

La fête de bébé du couple puissant a fait ressortir leurs amis célèbres. Superbes soeurs Towanda et Tamar Braxton tiré avec de bons voeux.

Le nouveau fiancé de Tamar Jérémy « JR » Robinson l’a également rejointe à la fête.

Corbeau-Symoné a frotté le ventre de Da Brat pour lui porter chance.

Nivea accueilli Da Brat, Judy et son Cour de la reine co-star Tamar avec d’énormes câlins avant de prendre quelques photos.

Amour et hip-hop : Atlanta était aussi profonde à la douche de bébé. Créateur de franchise Mona Scott-Youngmagnat de la musique Deb Antneyet membre de l’équipe de fluage Cisco assisté à la fête.

Félicitations à Da Brat et Judy ! Nous avons hâte de voir la suite pour leur famille grandissante.