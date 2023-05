Da Baby dit qu’il regrette la façon dont il a géré la réaction contre les homosexuels

Lors d’un récent entretien avec La boutique : ininterrompueDa Baby a exprimé ses regrets d’avoir mal géré le contrecoup auquel il a été confronté après sa diatribe homophobe Rolling Loud.

Le co-animateur, Maverick Carter, a décrit la controverse sur le concert de Da Baby comme un « match d’entraînement avec la culture d’annulation ». Le rappeur de 31 ans a plaisanté: « Oh ouais, j’ai été assommé. »

Les autres participants, dont Damson Idris et le responsable marketing Paul Rivera, ont éclaté de rire en entendant la réponse de l’artiste.

L’homme d’affaires a ensuite demandé au Charlotte MC s’il aurait abordé la situation différemment avec le recul,

« Absolument, c’est quelque chose qui est sorti de ma propre bouche et qui a été dit. Je vais me battre bec et ongles à propos de mon personnage et de mes intentions, c’est quelque chose que je ne vous laisserai jamais faire de moi, je ne suis pas du tout une mauvaise personne.