DA: 4 gardiens de prison n’ont pas agi alors que le détenu tentait de se suicider

NEW YORK (AP) – Quatre gardiens de prison de New York ont ​​​​été inculpés pour ne pas être intervenus dans la tentative de suicide d’un détenu jusqu’à ce qu’il soit trop tard pour sauver l’adolescent de graves lésions cérébrales, ont annoncé les autorités.

Le capitaine de correction et trois agents de correction ont attendu près de huit minutes avant de fournir une assistance à Nicholas Feliciano, 18 ans, au complexe pénitentiaire de Rikers Island le 27 novembre 2019, a déclaré lundi le procureur du district du Bronx, Darcel Clark.

Les procureurs ont déclaré que les officiers pouvaient être vus sur une vidéo de surveillance passant devant Feliciano et ne prenant aucune mesure pendant sept minutes et 51 secondes.

“Les accusés ont ignoré leur devoir en tant qu’agents de correction de maintenir la garde, les soins et le contrôle de la personne incarcérée, en attendant prétendument près de huit minutes jusqu’à ce qu’ils prêtent assistance au détenu qu’ils ont vu pendre”, a déclaré Clark. “Le jeune homme vit maintenant avec d’importantes lésions cérébrales.”

Le capitaine de correction Terry Henry et les officiers Daniel Fullerton, Kenneth Hood et Mark Wilson ont été interpellés lundi pour mise en danger imprudente au premier et au deuxième degré et inconduite officielle. Ils ont été libérés sans caution et doivent revenir devant le tribunal le 15 septembre.

Un porte-parole du département correctionnel a déclaré que Fullerton et Wilson avaient démissionné du département en février, Hood avait été suspendu et Henry était en service modifié.

Benny Boscio, président de la Correction Officers’ Benevolent Association, a déclaré que le syndicat défendrait vigoureusement les agents. “L’inculpation d’aujourd’hui de nos officiers, à la suite d’un incident survenu il y a plus de trois ans, est une preuve supplémentaire que cette affaire est davantage motivée par la politique que par les faits”, a déclaré Boscio.

Boscio a déclaré que le bureau du procureur de district devrait poursuivre “les près de 800 détenus qui ont commis des crimes vicieux en prison, y compris les coups de couteau et les coups de couteau sur les détenus et les officiers”.

Les accusations portées contre les quatre officiers interviennent alors que les autorités fédérales envisagent de prendre le contrôle du complexe troublé de Rikers Island pour instaurer des réformes.

David B. Rankin, un avocat de Feliciano, a déclaré que les actes d’accusation sont “un autre exemple de la plaie purulente qu’est Rikers Island”. Il a déclaré que Rikers “est une honte pour notre ville et doit être fermé immédiatement”.

Feliciano est hospitalisé dans une unité de traitement des lésions cérébrales depuis la tentative de suicide.

“Chaque jour, je vois Nicholas se battre et c’est traumatisant de voir la douleur qu’il ressent même en essayant de respirer, de manger, de parler et de réapprendre à vivre”, a déclaré la grand-mère de Feliciano, Madeline Feliciano, dans un communiqué. Elle a déclaré que les officiers qui n’avaient pas aidé son petit-fils “doivent être tenus responsables de leurs actes”.

Karen Matthews, Associated Press