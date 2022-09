Les fans de Disney ont afflué en Californie vendredi pour D23 Expo 2022. C’est la première convention D23 depuis 2019 – l’année de sa service de diffusion en continu lancé, et marquera également le 100e anniversaire de l’entreprise (qui aura lieu l’année prochaine, mais les entreprises adorent prolonger ces célébrations) – nous avons reçu des annonces majeures de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et plus encore.

Le D23 2022 s’est déroulé du vendredi 9 septembre au dimanche 11 septembre au Anaheim Convention Center, juste à côté de Disneyland.

Au-delà des classiques animés sur lesquels Disney a été construit, la société possède merveille, Guerres des étoiles, Indiana Jones, Avatar, Pixar et d’autres franchises bien-aimées, nous nous attendons donc à de nombreuses mises à jour sur les films, émissions, jeux vidéo et manèges de parcs à thème à venir dans ces univers. C’est comme Célébration de la guerre des étoilesqui s’est produit au même endroit en mai, avec une portée plus large.

CNET a rapporté en direct depuis le salon de la convention, capturant le battage médiatique des révélations et des réunions du panel, alors regardons toutes les grandes nouvelles.

Vendredi 9 septembre

Disney a lancé la convention avec des annonces qui Le campus Avengers de Disneyland va s’agrandir avec un nouveau manège (plus de détails seront dévoilés dimanche) et que la saison 33 des Simpson sera diffusée sur Disney Plus à partir du 5 octobre. Disney a également révélé de nouveaux détails sur la transformation de Disneyland Splash Mountain dans l’aventure Bayou de Tiana. Le manège, basé sur La princesse et la grenouille, devrait ouvrir fin 2024.

Il y avait trois panels majeurs le premier jour de J23, dont seulement deux susceptibles de donner des nouvelles majeures. L’événement d’ouverture était le Cérémonie de remise des prix Disney Legends (10h30 PT), où le PDG Bob Chapek honoré un groupe de grandes stars de Disney. Ce groupe comprenait le regretté acteur de Black Panther Chadwick Bosemanainsi que Kristen Bell et La Reine des neiges Idina Menzel. Celui-ci a été diffusé en direct.

La Vitrine de jeux Disney et Marvel vu un tas de révélations:

Le jeu de plateforme coopératif Nintendo Switch Disney Illusion Island, qui vous permet de jouer en tant que Mickey, Minnie, Donald et Dingo et arrive en 2023.

Jeu de puzzle mystère Tron: Identity, sorti en 2023.

Gargoyles Remastered, une version mise à jour du jeu de plateforme classique des années 90. La date de sortie n’est pas claire.

Un jeu sans titre sur la Seconde Guerre mondiale avec Captain America et Black Panther, qui n'ont pas eu de date de sortie.

avec Captain America et Black Panther, qui n’ont pas eu de date de sortie. Jeu mobile en réalité augmentée Marvel World of Heroes du développeur Pokemon Go Niantic, à venir en 2023.

Nous avons également eu un premier aperçu du jeu de tir mobile MMO Avatar: Reckoning (qui sera bientôt disponible) et du jeu d’action tactique basé sur une équipe Aliens: Dark Descent (à venir sur consoles et PC l’année prochaine). Marvel’s Midnight Suns a été reporté au 2 décembre, et les courts métrages de la préquelle construiront le récit lorsqu’ils commenceront à frapper YouTube le 31 octobre.

La Vitrine des studios Disney et Pixar était l’événement principal de la journée, mettant en lumière les prochains films d’action et d’animation et les émissions Disney Plus :

Action en direct

La première bande-annonce du remake live-action de La petite Sirène avec Halle Bailey jouant Ariel, ainsi qu’un clip montrant la nouvelle version de la chanson à succès Part of Your World.

Nous avons également eu notre premier aperçu du remake en direct de Blanche-Neige, qui met en vedette Rachel Zegler de West Side Story en tant que héros titulaire et Gal Gadot en tant que reine maléfique et qui devrait sortir en 2024.

Une nouvelle bande-annonce pour Hocus Pocus 2 qui sortira sur Disney Plus le 30 septembre.

Un aperçu sur Mufasa : Le Roi Lion , la préquelle du réalisateur Moonlight Barry Jenkins. Il révélera l’histoire du père de Simba en 2024.

Une bande-annonce pour Peter Pan et Wendy, qui met en vedette Jude Law dans le rôle de Captain Hook et sera diffusée sur Disney Plus en 2023.

Un regard sur Haunted Mansion, basé sur le manège des parcs Disney. Il mettra en vedette Jamie Lee Curtis dans le rôle de la effrayante Madame Leota, et il devrait sortir en 2023.

Une remorque pour Désabusé, la suite d’Enchanted de 2007 avec Amy Adams. Il sortira sur Disney Plus le 24 novembre.

Pixar

Amy Poehler a fait une apparition pour annoncer À l'envers 2, la suite du classique de 2015. Il suivra un adolescent Riley, introduira de nouvelles émotions et devrait sortir à l'été 2024.



Nous avons eu un premier aperçu du nouveau film Elemental, qui sortira à l’été 2023. Il suit Ember, qui est fait de feu, et Wake, qui se compose d’eau, alors qu’ils se rapprochent dans une ville où les gens sont définis par leur élémental se maquiller.

Un premier aperçu du nouveau film Elio, qui suit un enfant livresque alors qu’il établit un premier contact avec des extraterrestres. Il est amené dans leur monde et devient l’ambassadeur de la Terre dans le reste de l’univers. Sa sortie est prévue au printemps 2024.

Win or Lose, une série animée à venir sur Disney Plus à l’automne 2023, suit une équipe mixte de softball de collège dans la semaine précédant leur match de championnat. Chaque épisode se déroule cette semaine-là, passant au point de vue d’un personnage principal.

Animation Disney

La série courte Zootopia Plus de Disney Plus, qui consistera en six nouvelles histoires se déroulant dans le monde du film Zootopia de 2016. Ceux-ci sortiront le 9 novembre.

Un coup d'oeil série animée Iwájú qui explorera "une version futuriste de Lagos, au Nigeria" lors de sa sortie sur Disney Plus en 2023.



Nous avons eu un autre regard sur Strange World, un film d’animation qui met en vedette Jake Gyllenhaal et qui sort en salles le 23 novembre.

L’annonce du film musical d’animation Wish, qui explore le concept de souhaiter une star et devrait sortir à l’automne 2023. Il mettra en vedette Ariana DeBose de West Side Story et Alan Tudyk de Rogue One.

Samedi 10 septembre

Le deuxième jour a commencé par un autre grand: Marvel Studios, Lucasfilm et les studios du 20e siècle Vitrine. Il a duré trois heures épiques – une heure de plus que prévu.

Studios Marvel

Panthère noire : Wakanda pour toujours le réalisateur Ryan Coogler a montré une scène exclusive révélant que la communauté internationale est après l'approvisionnement du pays en vibranium à la suite de La mort du roi T'Challa. La Dora Milaje – l'unité des forces spéciales entièrement féminine de Wakanda – ne va pas se laisser faire facilement. Le film sort en salles le 11 novembre.

Ant-Man and The Wasp: Quantumania lance la phase 5 du MCU le 17 février 2023, et un regard exclusif sur le film a montré Scott Lang et Hope Van Dyne travaillant avec ses parents Hank Pym et Janet Van Dyne, ainsi que la fille de Scott Cassie Lang pour explorer le royaume quantique. Nous avons vu de nouveaux MCU grand méchant Kang tenant Cassie en otage et essayant de forcer Scott à voler quelque chose pour lui. Aussi, Le personnage de Bill Murray apparu brièvement.

WandaVision le réalisateur Matt Shakman était officiellement révélé être à la barre Les quatre Fantastiques, qui ouvre en salles le 8 novembre 2024.

Captain America: New World Order verra Tim Blake Nelson – vu pour la dernière fois dans Incredible Hulk en 2008 – revenir en tant que chef et probablement affronter à nouveau Sam Wilson. Joaquín Torres et Ésaïe Bradley de The Falcon and the Winter Soldier sera également de retour, et la super-héroïne israélienne / agent du Mossad Sabra fera ses débuts au MCU (joué par Shira Haas). Ce film sort le 3 mai 2024.

Coups de foudre' la composition a été dévoilée être Valentina Allegra de Fontaine, Fantôme, Gardien rouge, Veuve noire, Soldat d'Hiver, Agent américain et Tyran. Ce film de super-héros sombre sera réalisé par le réalisateur Jake Schreier et sortira en salles le 26 juillet 2024.

Lucasfilm

Sur le front de Star Wars, les fans ont probablement été les plus ravis par la révélation de une nouvelle bande-annonce pour Le Mandalorien saison 3 . Grogu, alias Baby Yoda, adorables partout la bande-annonce, mais les choses semblent difficiles pour son père, car Mando est sinistrement informé que parce qu’il a enlevé son casque, “tu n’es plus un Mandalorien”. Bien sûr, peu importe, mais nous parions qu’ils ne changeront pas le nom de l’émission lorsqu’elle reviendra à Disney Plus l’année prochaine.

Andor a obtenu sa bande-annonce finale avant sa première série de trois épisodes Disney Plus le 21 septembre. Diego Luna joue Cassian Andor alors qu’il est recruté dans la rébellion contre l’Empire, dans un spectacle qui se déroule cinq ans avant les événements de Un voyou .

Ahsoka, la prochaine série d'action en direct mettant en vedette Rosario Dawson dans le rôle de l'ancien Jedi Ahsoka Tano, avait quelques images révélées. Il a fait allusion aux liens de l'émission avec la série animée CGI Rebelles. Il arrivera sur Disney Plus en 2023.

Les fans ont également eu un aperçu, mais pas une bande-annonce, montrant le toujours pimpant Jude Law, qui joue dans Skeleton Crew l'histoire d'un groupe de jeunes perdus dans l'espace.



Indiana Jones 5 La star Harrison Ford a prononcé un discours émouvant sur le nouveau film et a donné aux participants de D23 un aperçu exclusif de la première bande-annonce. Il sortira en salles le 30 juin 2023.

Ateliers du 20ème siècle

Le réalisateur James Cameron a appelé à l’événement depuis la Nouvelle-Zélande pour discuter Avatar : la voie de l’eau et la foule a reçu des lunettes 3D pour regarder des images à couper le souffle.

Les scènes Avatar: The Way of Water montrées à la foule D23 suggèrent que ce sera l’expérience cinématographique la plus époustouflante de tous les temps. J’espère juste que l’histoire m’intéresse ! —Sean Keane@D23 (@SpectacularSean) 10 septembre 2022

Enfin, 20th Century Studios a un film majeur à venir cette année : Avatar : la voie de l’eau, la suite tant attendue de James Cameron. Les participants au D23 verront probablement une nouvelle bande-annonce ou des extraits du film avant sa sortie le 16 décembre.

Dimanche 11 septembre

Le point culminant de la dernière journée du spectacle a été le parc à thème centré Un avenir sans limites : parcs, expériences et produits Disney présentation. Il a révélé des plans pour des parcs américains comme Disneyland en Californie et Disney World en Floride, ainsi que des sites internationaux Disneyland Paris, Shanghai Disney Resort, Hong Kong Disneyland Resort et Tokyo Disney Resort :

