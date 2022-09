D23 Expo 2022 : Tous les Disney, Marvel et Star Wars à attendre de la convention de cette semaine

Ce vendredi, les fans de Disney se réunissent en Californie pour D23 Expo 2022, une convention célébrant tout ce que le géant du divertissement a à offrir. Ce sera la première convention D23 depuis 2019, lorsque Disney Plus a été lancé, et marquera également le 100e anniversaire de l’entreprise (qui aura lieu l’année prochaine, mais les entreprises adorent prolonger ces célébrations) – vous pouvez donc vous attendre à des annonces majeures de Disney, Pixar , Marvel, Star Wars et plus encore.

Le D23 2022 se déroule du 9 au 11 septembre au Anaheim Convention Center, juste à côté de Disneyland. Les billets sont épuisés, mais les personnes qui ne peuvent pas se présenter pourront direct certaines parties de l’événement depuis chez vous.

Au-delà des classiques animés sur lesquels Disney a été construit, la société possède merveille, Guerres des étoiles, Indiana Jones, Avatar, Pixar et plus de franchises bien-aimées. Vous pouvez donc vous attendre à de nombreuses mises à jour sur les films et émissions à venir se déroulant dans ces univers. Ce sera un peu comme Célébration de la guerre des étoilesqui s’est produit au même endroit en mai, avec une portée plus large.

Crumpe fera des reportages en direct depuis la salle d’exposition, capturant le battage médiatique des révélations et des réunions du panel, et vérifiant le cosplay créatif. Si vous ne pouvez pas vous rendre à Anaheim ou si vous souhaitez simplement planifier votre convention, voici un bref aperçu de l’endroit et du moment où les grandes nouvelles sont susceptibles de tomber.

Vendredi 9 septembre

Les joueurs voudront se connecter pour le Vitrine de jeux Disney et Marvel (13 h 00 PT), qui comprendra un “aperçu du prochain Jeu d’ensemble Marvel de Skydance New Media.” Une bande-annonce de ce panel laisse entendre que nous verrons Avatar : les frontières de Pandore et Extraterrestres : Descente sombre. J’espère que cela apportera une mise à jour sur Star Wars Jedi : Survivant aussi bien. Ce panneau sera diffusé en direct.

La Vitrine des studios Disney et Pixar (15h30 à 17h30 PT) sera l’événement principal de la journée, car il mettra en lumière les films à venir et les émissions Disney Plus. Il inclura un film d’animation CGI Monde étrange (qui sort en novembre), ainsi que le film 2023 de Pixar Élémentaire et spectacle Disney Plus Gagner ou perdre. Nous en apprendrons également plus sur Iwájúune série de science-fiction se déroulant à Lagos, au Nigeria, qui arrivera sur Disney Plus l’année prochaine.

Compte tenu de la longueur et de la portée du panel, nous pourrions également jeter un coup d’œil à la suite d’Enchanted Désabusé, Hocus Pocus 2 et Maison hantéeainsi que des remakes en direct Peter Pan et Wendy et La petite Sirène. Ce panel ne sera pas diffusé en direct, alors gardez un œil sur CNET pour tous les événements.

Samedi 10 septembre

Le deuxième jour commence par un autre grand : Marvel Studios, Lucasfilm et les studios du 20e siècle Vitrine (10 h à midi PT).

Sur le front de Marvel, nous aurons probablement une autre bande-annonce pour Panthère noire : Wakanda pour toujours et un aperçu du spécial vacances des Gardiens de la Galaxie (puisque les deux sont sortie prévue en 2022). Si Marvel veut créer du battage médiatique pour 2023, il pourrait offrir un avant-goût de films comme Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Guardians of the Galaxy Vol. 3 et The Marvels, ou Disney Plus série Secret Invasion. Les quatre Fantastiques n’est pas sorti avant 2024, mais nous pourrions aussi en entendre parler.

Lucasfilm aura presque certainement des nouvelles de Star Wars, comme des détails supplémentaires sur la prochaine série Disney Plus Andorainsi que les dates de première pour Le Mandalorien saison 3 et The Bad Batch saison 2. Il est possible que nous découvrions La prochaine aventure de Boba Fett aussi. Si Lucasfilm veut nous ramener dans une galaxie plus proche de chez nous, nous n’avons toujours pas de bande-annonce ni même de titre pour le cinquième film d’Indiana Jones.

Enfin, 20th Century Studios a un film majeur à venir cette année : Avatar : la voie de l’eau, la suite tant attendue de James Cameron. Les participants au D23 verront probablement une nouvelle bande-annonce ou des extraits du film avant sa sortie le 16 décembre.

Ce panneau ne sera pas inclus dans Le direct du samedi.

Dimanche 11 septembre

Le point culminant de la dernière journée du spectacle sera le parc à thème centré Un avenir sans limites : parcs, expériences et produits Disney présentation (de 10 h 30 à midi HP). Cela révélera des plans pour des parcs américains comme Disneyland en Californie et Disney World en Floride, ainsi que des sites internationaux Disneyland Paris, Shanghai Disney Resort, Hong Kong Disneyland Resort et Tokyo Disney Resort.

Nous pourrions obtenir une date d’ouverture pour la refonte de Splash Mountain L’aventure du bayou de Tiana et des détails sur les changements venir à Epcot. Ce panneau sera diffusé en direct.

