D23 Disney & Marvel Game Showcase : Heure de début, comment regarder en ligne

L’exposition D23 de Disney se déroule du 9 au 11 septembre et promet d’apporter un tas d’annonces Disney, Marvel et Star Wars. Les joueurs voudront prêter attention à un panneau en particulier : le 9 septembre Vitrine de jeux Disney et Marvel.

La vitrine numérique diffusée en direct comprendra les jeux Disney & Pixar, Marvel Games, Lucasfilm Games et 20th Century Games.

Quand commence la vitrine des jeux Disney & Marvel ?

Il débutera le vendredi 9 septembre à 13 h PT / 16 h HE, qui se transforme en 21 h GMT ou le samedi 10 septembre à 6 h AEST (mieux préparer du café pour celui-ci en Australie).

Comment regarder le Disney & Marvel Game Showcase ?

La vitrine est disponible auprès du Site internet D23le D23, Disney et Marvel Youtube, Twitter et Facebook chaînes, ainsi que Marvel’s Tic canaliser. Nous intégrerons également le lien YouTube ci-dessus, afin que vous puissiez regarder ici.