D23 Disney & Marvel Game Showcase : heure de début, comment regarder en ligne, ce à quoi vous pouvez vous attendre

de Disney Expo D23 se déroule du vendredi au dimanche et promet d’apporter un barrage d’annonces Disney, Marvel et Star Wars. Les joueurs voudront prêter attention à un panneau en particulier : celui du vendredi. Vitrine de jeux Disney et Marvel.

La vitrine numérique diffusée en direct inclura Disney & Pixar Games, Marvel Games, Lucasfilm Games et 20th Century Games.

Quand commence la vitrine des jeux Disney & Marvel ?

Il débutera le vendredi 9 septembre à 13 h PT, soit 16 h HE, 21 h BST, et le samedi 10 septembre à 6 h AEST (mieux vaut préparer du café pour celui-ci en Australie).

Comment regarder le Disney & Marvel Game Showcase ?

La vitrine est disponible auprès du Site internet D23le D23, Disney et Marvel Youtube, Twitter et Facebook chaînes, ainsi que Marvel’s Tic canaliser. Nous intégrerons également le lien YouTube ci-dessus, afin que vous puissiez regarder ici.

Disney



Que peut-on attendre du Disney & Marvel Game Showcase ?

Le panneau mettra en vedette Marvel’s récemment retardé RPG de stratégie de super-héros gothique Soleils de minuit, Lego Star Wars : La saga Skywalker (qui est déjà sorti, mais une extension pourrait être révélée) et Vallée des rêves de Disney (qui a été lancé mardi).

Encore plus intrigant est le “coup d’œil sur le prochain jeu d’ensemble Marvel de Skydance New Media” — un studio dirigé par Amy Hennig, la légendaire scénariste-réalisatrice connue pour son travail sur des séries comme L’héritage de Kain, Jak et Daxter et Inexploré.

La présence d’une keyblade sur l’oreille droite de Mickey dans l’affiche de la convention suggère que nous en apprendrons plus sur Royaume coeurs 4et nous espérons également obtenir une mise à jour sur Star Wars Jedi: Survivor.

Une bande-annonce de la vitrine suggère que nous verrons également un jeu d’aventure Avatar : les frontières de Pandoreprésenté pour la première fois à l’E3 2021, et titre d’action Extraterrestres : Descente sombre, qui a été révélé lors du Summer Game Fest de juin.