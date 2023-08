D-Nice raconte à « la cuisine de votre maman » le début de la quarantaine du club

Un tout nouvel épisode de La cuisine de ta maman avec Michele Norris est mis en ligne aujourd’hui sur Audible et nous avons un clip exclusif pour votre plus grand plaisir d’écoute.

Le clip ci-dessous présente le DJ et légende du hip-hop D-Nice en conversation avec Michele Norris discutant de sa diffusion en direct sur Instagram depuis sa cuisine au plus fort de la pandémie de COVID-19 et invitant ses amis de l’industrie à se joindre au « Club Quarantine ».

Également dans l’épisode, D-Nice repense à son humble éducation dans le Bronx et à son ascension fulgurante vers la gloire avec Boogie Down Productions. Michele l’aide plus tard à retrouver une recette de chou similaire à celle que sa mère lui a préparée.

Chaque épisode de La cuisine de ta maman commencera par une simple demande : parlez-moi de la cuisine de votre maman. Au cours de son long mandat de journaliste, Norris a trouvé que cette question suscitait des réponses vivantes auprès de sujets d’interview de tous horizons. Norris développe cette question dans un podcast hebdomadaire avec des invités de premier plan, notamment : Michelle Obama, Gayle King, Glennon Doyle et Abby Wambach. Les auditeurs prendront place à la table avec des sommités alors qu’ils plongeront profondément dans une conversation sur le patrimoine, la nostalgie et les histoires d’origine.

Il s’agit du deuxième projet de l’accord pluriannuel exclusif entre Audible et Higher Ground après la sortie réussie de Michelle Obama : Le podcast léger.

Découvrez l’épisode complet de La cuisine de ta maman avec D-Nice ICI