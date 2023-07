D-Nice et Jennifer Freeman officialisent leur relation sur Instagram

Nous vous voyons, D-Nice !

DJ qui fait vibrer la foule D-Nice53 ans, a officialisé les choses sur Instagram avec Ma femme et enfants étoile Jennifer Freeman37 ans, dans une publication Instagram désormais virale qui a envoyé des ondes de pâmoison sur les réseaux sociaux.

« Une chanson qui vaut la peine d’être chantée. @msjenfreeman », a légendé le DJ réservé et occupé sous le message.

Freeman, qui était auparavant marié à un joueur de la NBA Comte Watsonlui a rendu la pareille avec un joli post.

D-Nice a répondu « Je t’aime ! » dans les commentaires débordant d’amour et de soutien d’amis et de fans.

DJ D-Nice et Jennifer Freeman alias Claire de My Wife and Kids sont trop mignonnes 🥰 pic.twitter.com/I6ksFLboWM

— Kemberlie💕 (@KemberlieLove) 18 juillet 2023