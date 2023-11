D Magma Band fait des vagues et propose un divertissement musical de haute qualité – Caribbean Life

Le D Magma Band, nouvellement formé et basé à Brooklyn, fait déjà des vagues et produit des divertissements musicaux de haute qualité à New York.

“La mission première du groupe est d’offrir un divertissement musical de haute qualité ici dans la diaspora en fusionnant nos styles musicaux caribéens avec d’autres genres internationaux, développant ainsi un produit qui peut être plus attrayant pour un public plus large”, a déclaré Adrain Bailey, le Vincentien- co-fondateur né et arrangeur musical as, dans un cadre exclusif La vie des Caraïbes entretien dimanche.

Bailey a déclaré que le D Magma Band s’est produit moins de 10 fois depuis sa création et « crée déjà un buzz ici dans la diaspora et sur les réseaux sociaux.

“Notre mission est de transmettre notre marque et notre style de musique à toutes les couches sociales, ravivant ainsi la fierté et la classe de notre musique caribéenne”, a-t-il déclaré.

Bailey a déclaré que la récente performance du groupe au Ragga Soca Fest à Brooklyn était « phénoménale », mettant en vedette deux des artistes exceptionnels de Saint-Vincent-et-les Grenadines, Poorsah et Hance, « qui ont joué aux côtés de Magma dans une excellente vitrine de créativité et de talent, comme nous avons célébré avec fierté le 44e anniversaire de l’indépendance de Saint-Vincent-et-les Grenadines.

Puis, le dimanche 29 octobre, lors du gala du bal anniversaire de l’indépendance de Saint-Vincent-et-les Grenadines, au Russo’s on the Bay, à Howard Beach, Queens, le groupe D Magma « a encore une fois stupéfié le public avec une performance élégante qui a mis en valeur une partie importante de succès vincentiens qui ont fait danser et crier de jubilation le public dès le début du segment de danse », a déclaré Bailey.

“Cela a en effet été bien accueilli par tous, car cet aspect du divertissement en direct faisait tellement défaut à l’événement depuis plusieurs années”, a-t-il déclaré, ajoutant que l’objectif du groupe est de fournir “un portail digne d’intérêt pour que notre musique soit diffusée”. entendu en dehors de Saint-Vincent-et-les Grenadines, ainsi que pour préserver le riche héritage de musique d’orchestre live dont la communauté vincentienne est si fière.

Bailey a déclaré que lui et la chanteuse extraordinaire Chanique Rogers avaient formé le groupe en 2019 « après avoir constaté le manque de groupes live axés sur tous les styles de musique caribéenne et pas seulement le reggae ».

Il a ajouté que le mot « magma » n’est pas non plus « abstrait, car il représente la nature volcanique des îles des Caraïbes et est la source de nos plages de « sable noir », qui sont naturellement « chaudes » sous les tropiques.

Bailey n’est pas étranger aux groupes ; il a été le claviériste principal et directeur musical de deux grands groupes à succès à Saint-Vincent-et-les Grenadines : Blacksand et Hottsand.

Ces groupes ont fait de nombreuses tournées dans les Caraïbes, aux États-Unis, au Canada et en Angleterre, a déclaré Bailey, qui est également le producteur de musique légendaire derrière une grande partie de la musique émergente de Saint-Vincent-et-les Grenadines au cours des 25 dernières années, y compris le méga succès international « Allumez-moi » de Kevin Lyttle.

Rogers n’est pas non plus étranger au monde du divertissement ; elle est activement impliquée dans le circuit musical new-yorkais et s’est produite aux côtés d’artistes de renom, comme l’ancienne Lady of Chic Alfa Anderson ; la chanteuse et compositrice de musique de renommée mondiale Aziza Miller ; et la violoniste Daisy Joplin.

De plus, Rogers s’est produit dans l’émission télévisée de jour « The Chew » sur ABC, aux côtés du RCE Ensemble.

Rogers est également chanteur avec le Brooklyn Interdenominational Choir et l’Actors Chapel Choir à Broadway.

Les membres du D Magma Band sont principalement des ressortissants vincentiens : Bailey (producteur et claviériste) ; Rogers (chanteur principal); Deuel Anderson (chanteur principal, anciennement du Ninja Band, « half Vincy »); Perron « Perry » Hazell (guitariste principal, anciennement de Solid Band) ; Ike Jeffers (bassiste, anciennement d’Astericks et Solid Band) ; et le Trinidadien Willfred « Wiz » Kieal (percussionniste/batteur).

Vous pouvez suivre D Magma Band sur toutes les plateformes de médias sociaux @Dmagmaband, ou appeler le 718-427-0385 ou le 917-853-8441 pour plus d’informations.