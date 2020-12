MANHATTAN, Kan.: Jared Vitztum a marqué 16 points et récolté 11 rebonds, et la division II de Fort Hays State a choqué Kansas State 81-68 mardi soir sans ses deux entraîneurs expérimentés.

Caleb Hammeke a ajouté 15 points, sept rebonds, cinq passes et quatre interceptions pour les Tigers, qui ont joué le match en amical et sans entraîneur Mark Johnson, qui a été testé positif pour COVID-19[feminine, et l’entraîneur-chef associé Jeremy Brown, qui est mis en quarantaine en tant que contact étroit.

Derrière l’assistant de deuxième année Todd Johnston, 29 ans, Fort Hays State n’a jamais été à la traîne et mené par 21, 71-50, après que Hemmeke a frappé un 3 points avec 7:07 à jouer.

C’était très, très décevant et triste pour notre programme, a déclaré l’entraîneur de K-State Bruce Weber.

Le match a eu lieu à l’occasion du 83e anniversaire de la toute première rencontre entre les Tigers et les Wildcats. Fort Hays State a remporté ce match de 1936 47-25 et les Tigers ont gagné à nouveau en 1938. Les trois prochains matchs de saison régulière ont été remportés par Kansas State en 1946. , 1947 et 2009.

Mike McGuirl a mené Kansas State (1-4) avec 22 points sur 7 tirs sur 9, dont quatre à 3 points, mais ses coéquipiers sont allés 0-15 derrière l’arc et 14 sur 15 au total. Les Wildcats ont également été dépassés par 34-26 et surpassés en peinture 36-30.

L’avance de Fort Hays est passée de sept à 13 points en deuxième demie jusqu’à ce qu’une course de 9-0 à mi-parcours fasse 68-49 avec 9:03 à faire.

Fort Hays a neuf saisons avec 20 victoires et sept voyages au tournoi NCAA Division II au cours des 19 saisons de Johnson. Ils ont perdu leurs trois premiers matchs cette saison avec un total de huit points.

