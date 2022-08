Czinger 21C First Ride Review : Absurdité imprimée en 3D

En tant que passager d’une voiture roulant à toute allure sur une piste de course, je regarde normalement à travers le pare-brise et je scrute les virages devant moi, tout comme le conducteur. Mais alors que je suis pris sur un tour chaud dans le Czinger 21C autour de la piste South Palm du Thermal Club par le coureur IMSA Joel Miller, ma vue est bloquée – par le siège du conducteur.

Contrairement à presque toutes les autres voitures existantes, la 21C a une disposition des sièges en tandem, avec un auvent principalement en verre qui semble tout droit sorti d’un Pistolet supérieur avion de chasse. Depuis le siège arrière, ma seule option est de regarder par les longues vitres latérales dans les virages, ce qui est néanmoins une vue assez impressionnante, bien que ce soit toujours une expérience légèrement énervante – dans les lignes droites, nous atteignons bien plus de 150 mph, et je n’ai pas idée de ce qui nous attend. Mais la disposition des sièges n’est même pas proche d’être la chose la plus folle de cette hypercar de fabrication américaine, qui est l’un des véhicules les plus intéressants et les plus innovants que j’aie jamais expérimentés.

Lors de la première inspection, la 21C pourrait vous rappeler un prototype LMP1 Le Mans ou un autre type de voiture de course extrême, mais son style est vraiment unique. La cabine tandem permet une carrosserie étroite mais une position large, la carrosserie de la 21C ressemblant à une pellicule rétractable sur une voiture de Formule 1. Celui-ci est le modèle à force d’appui élevée conçu pour une utilisation intensive sur piste – le modèle longtail luxueux à faible traînée arrive bientôt – et il dispose d’un ensemble aérodynamique extrême qui comprend un séparateur avant à aubes et un énorme aileron arrière monté sur le dessus. .

Et pourtant, ce n’est pas une spéciale uniquement sur piste. Le 21C est entièrement homologué pour une utilisation sur route aux États-Unis, ayant satisfait à toutes les normes de crash-test et aux réglementations sur les émissions.

Czinger



Le 21C a une seule grande porte papillon de chaque côté, et malgré l’absence d’un montant B, il est difficile de se glisser dans l’un ou l’autre siège grâce à des seuils extrêmement larges et hauts. Le siège avant est un baquet en fibre de carbone super mince, tandis que le “siège” arrière est moulé directement à partir du châssis. Le passager n’a pas non plus beaucoup de rembourrage ou de protubérances à retenir. Je mesure 5 pieds 9 pouces et je dois m’affaler pour atteindre une position assise confortable, et avec un casque, je n’ai pas beaucoup d’espace pour la tête. Il y a au moins beaucoup d’espace pour les jambes, vos pieds reposant le long du siège du conducteur.

Des montagnes russes pour la route et la piste

Le 21C est propulsé par un moteur V8 de 2,9 litres à double turbo et à manivelle plate, conçu en interne par Czinger et couplé à une transmission séquentielle à sept rapports qui transmet la puissance aux roues arrière. À lui seul, le moteur est déjà sauvage, développant 950 chevaux et tournant à une ligne rouge de 11 000 tr / min. Mais Czinger l’associe également à un système électrique de 800 volts, une batterie de 2,8 kilowattheures, un moteur électrique sur l’essieu avant et deux moteurs sur l’essieu arrière. Malgré tout cela, le 21C pèse moins de 2 900 livres.

La puissance totale est de 1 350 chevaux, bien que ce prototype de premier tour ait perdu quelques centaines de chevaux. Czinger cite un temps de 0 à 62 mph de 1,9 seconde, et le 21C ne prend que 8,5 secondes pour atteindre 186 mph à partir d’un arrêt, ne demandant que 5,4 secondes de plus pour s’arrêter complètement à partir de cette vitesse. La vitesse maximale est de 253 mph, ou 281 mph pour la voiture à faible traînée. L’accélération est immédiate et intense, avec la bande sonore aiguë du V8 augmentée par les vrombissements des moteurs électriques. Ce type de physique de l’intestin rivalise avec la sensation des véhicules électriques les plus rapides, et la décélération est tout aussi choquante. Les freins du 21C sont en carbone-céramique, avec des disques de 16,1 pouces et des étriers à six pistons à l’avant et des disques de 15,3 pouces avec des étriers à quatre pistons à l’arrière. Le 21C utilise également le freinage régénératif qui facilite la décélération et charge la batterie via un groupe moteur-générateur.

Daniel Golson/Crumpe



La vitesse en ligne droite n’est qu’une partie de l’image. Le 21C produit 1 356 livres d’appui à 100 mph et un énorme 5 512 livres à 200 mph, et il porte des pneus Michelin Pilot Sport Cup 2R qui sont à peu près aussi proches d’un vrai pneu de course que possible. La configuration hybride offre des capacités précises de vecteur de couple qui donnent vraiment l’impression que le 21C est sur des rails dans les virages – c’est comme rouler sur l’une de ces montagnes russes à grande vitesse. Il n’y a aucune sensation notable de transfert de poids et aucune inclinaison corporelle ; même lorsque nous heurtons des bordures sur la piste, le 21C se sent totalement planté et stable. Depuis le siège passager, la 21C rivalise facilement avec les voitures de course GT3 en termes de vitesse, d’adhérence et de force g.

Ouvrez la grande coque arrière pour révéler le moteur et vous découvrirez ce qui distingue vraiment le 21C. Là où vous verriez normalement un gâchis de lignes droites et de supports en fibre de carbone constituant la structure de la voiture, le compartiment moteur de la 21C semble presque organique. En effet, presque tout ce qui concerne le 21C a été imprimé en 3D avec l’aide de l’intelligence artificielle. Non sérieusement.

L’impression 3D du futur

Czinger a été cofondé et est actuellement dirigé par le duo père-fils Kevin et Lukas Czinger, dont le premier est également PDG de la société mère de Czinger, Divergent, un pionnier de la technologie d’impression 3D. Entrer dans le siège social de l’entreprise à Torrance, en Californie, ressemble plus à entrer dans le laboratoire d’Iron Man qu’une entreprise automobile traditionnelle. (Il donne aussi des nuances de Westworldbien que les robots et l’IA de Czinger ne soient, espérons-le, pas sur la voie d’une rébellion contre les humains.)

Le système innovant de production adaptative divergente de la société automatise essentiellement le processus de conception et de développement pour la plupart des pièces du 21C. Les ingénieurs branchent les attributs et les contraintes dont chaque composant a besoin dans un ordinateur, de son poids et de la façon dont il doit s’adapter et se connecter avec d’autres pièces, au type de forces g qu’il doit supporter et combien il en coûtera pour produire. Le logiciel d’intelligence artificielle génère ensuite la conception parfaite en exécutant des milliers de simulations pour optimiser la forme et la construction de la pièce, en la rendant aussi solide que possible.

Cela prend une infime partie du temps qu’il faudrait normalement, supprimant une grande partie du travail d’ingénierie et résultant en des pièces avec un look unique qui imitent beaucoup de choses trouvées dans la nature, comme la paroi cellulaire d’une plante sous un microscope ou les tendons dans un le muscle. Les bras de contrôle, par exemple, sont creux avec une structure interne qui réduit le poids et augmente la résistance par rapport à un bras de véhicule normal.

Daniel Golson/Crumpe



Une fois que DAPS a mis au point la conception optimisée d’une pièce, elle est produite par certaines des plus grandes imprimantes 3D que j’ai jamais vues. Les imprimantes de Czinger sont parmi les plus avancées au monde, utilisant 12 lasers capables d’imprimer beaucoup plus rapidement que d’autres systèmes. L’IA optimise également le processus de fabrication, il n’y a donc aucun déchet métallique lors de la création de chaque pièce. Divergent a également inventé l’alliage d’aluminium utilisé par les imprimeurs. Actuellement, les seules choses qui ne sont pas imprimées en 3D sont les panneaux de carrosserie en fibre de carbone, les roues, les composants intérieurs en cuir et en tissu, la suspension et tout le groupe motopropulseur, mais Czinger travaille à adapter bon nombre de ces pièces au les imprimantes aussi.

La technologie de Divergent a également facilité et accéléré l’amélioration du 21C tout au long de son développement. Le prototype fonctionnel dans lequel j’ai roulé est le seul que Czinger possède actuellement, et c’est en partie parce qu’il n’a pas besoin d’en fabriquer un autre. Il ne faut que quelques heures pour imaginer, perfectionner et imprimer une nouvelle pièce là où cela prenait des jours entiers. Si les ingénieurs ont une idée sur la façon d’améliorer quelque chose, ils demandent simplement à l’IA de créer la solution parfaite, de l’imprimer et de la mettre sur la voiture. Il s’agit de la 10e itération du 21C depuis sa première présentation en 2020, et Czinger continuera sûrement à l’améliorer avant le début de la production.

Mais le véritable truc de fête, au moins visuellement, est de savoir comment tout est assemblé. Parce que même les imprimantes 3D les plus énormes ne peuvent encore fabriquer que des choses qui tiennent dans l’espace d’un grand four, des pièces plus petites doivent être produites et combinées pour créer un composant utilisable. Czinger utilise des adhésifs ultra-résistants, également conçus en interne par les scientifiques de l’entreprise, qui peuvent durcir en quelques secondes seulement et se traduire par une liaison plus forte que les solutions existantes. DAPS propose également des moyens de fixer des pièces les unes aux autres qui ne nécessitent pas de supports ou de points de montage spéciaux, car chaque pièce est conçue pour s’emboîter de manière organique.

Czinger



Au lieu d’une chaîne de montage traditionnelle, Czinger utilise un groupe d’environ une douzaine de robots tous disposés en cercle. Un robot tiendra un composant tandis que d’autres tendront la main pour appliquer les adhésifs et coller les autres pièces ensemble. Une fois que les robots ont toutes les pièces, il ne faut que quelques minutes pour assembler une pièce, comme le sous-châssis de la voiture. Et parce que l’ensemble du processus est optimisé par l’IA et ne nécessite aucun moule, matrice ou support de pièce spécial, il est facile pour les robots de passer au projet suivant avec peu de temps d’arrêt. Le tout est assez époustouflant, surtout quand on voit de près le processus de production.

Que ce passe t-il après

Seuls 80 exemplaires du 21C seront construits à un prix de départ d’environ 2 millions de dollars chacun, dont environ la moitié sera probablement le modèle à faible traînée, et les livraisons commenceront l’été prochain. Le 21C est personnalisable à l’infini, les propriétaires pouvant essentiellement spécifier leurs voitures exactement comme ils le souhaitent.

Czinger pense déjà au-delà du 21C. Au cours de la Monterey Car Week, le prochain modèle Czinger sera dévoilé. La société se développe également rapidement, ses quelques centaines d’ingénieurs et de concepteurs étant complétés par certains des meilleurs des équipes de Formule 1 Mercedes et Williams. Il y a beaucoup de choses passionnantes sur les murs du studio de design de Czinger, et le suivi du 21C sera un modèle plus grand public produit à un volume plus élevé, bien que l’entreprise et les produits qu’elle propose seront toujours plus McLaren que Mitsubishi.

Czinger



Au-delà de faire de Czinger un nom établi dans l’espace automobile haut de gamme, le véritable objectif est que les processus révolutionnaires de Divergent soient autorisés à être utilisés par d’autres grands constructeurs automobiles, ce qui est déjà en cours avec plusieurs marques. L’utilisation du logiciel d’intelligence artificielle et des imprimantes 3D de Divergent permettrait à d’autres marques d’abandonner ou de réduire d’énormes sections de leurs usines, éliminant ainsi le besoin de choses comme les lignes d’emboutissage. Alors que l’assemblage final du 21C est effectué à la main, le processus de fabrication pourrait facilement être étendu et automatisé davantage, les imprimantes 3D et les robots travaillant en conjonction avec une chaîne de montage plus traditionnelle.

Ce que font Czinger et Divergent semble vraiment être l’avenir de la fabrication automobile. Le processus DAPS est plus rapide, plus intelligent et moins cher que la fabrication traditionnelle, et il entraîne beaucoup moins de déchets et de meilleures performances. Il pourrait être utilisé pour améliorer chaque type de voiture sur la route. Il se trouve que la vitrine de cette nouvelle technologie est une hypercar absurde.