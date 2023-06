Czech Ladies Open 2023 : l’Indienne Diksha Dagar remporte son deuxième titre sur le circuit européen

La talentueuse Diksha Dagar s’est finalement rendue à son deuxième Ladies European Tour alors qu’elle remportait une victoire impressionnante de quatre coups au Tipsport Czech Ladies Open dimanche.

La gaucher de 22 ans Diksha a remporté son premier titre LET en 2019 lors de sa première année et en 2021, elle faisait partie de l’équipe gagnante des Aramco Team Series à Londres.

C’était le 79e départ de Diksha sur le LET et elle a maintenant deux victoires individuelles et neuf classements dans le Top 10, dont quatre cette saison.

Commençant la journée avec une avance de cinq coups, Diksha, originaire de Jhajjar dans l’Haryana, a dûment remporté la victoire sans accroc.

Le dernier tour 69 de Diksha comprenait quatre birdies et un seul bogey en une semaine. Elle n’a laissé tomber des coups qu’une seule fois chacun le premier et le dernier jour avec un 65 sans bogey entre les deux le deuxième jour.

La Thaïlandaise Trichat Cheenglab a fait une vaillante charge le dernier jour avec un 64, mais ses deux premiers rounds de 73-70 signifiaient qu’elle a commencé le dernier jour neuf coups derrière Diksha et c’était trop pour la Thaïlandaise.

L’Indienne de 22 ans était stable tout au long de dimanche comme elle l’avait été toute la semaine. Trichat a terminé avec un total de 9 sous et était seule deuxième tandis que la Française Céline Herbin (69-72-67) était troisième à 8 sous.

Après une série de classements dans le Top 10, dont trois lors des quatre derniers départs, Diksha a finalement forcé la porte avec une performance époustouflante qui a été mise en évidence par un deuxième tour de 7 moins de 65 ans.

Elle a compilé des rondes de 69-65-69 avec 13 birdies, un aigle et seulement deux bogeys en 54 trous sur trois rondes.

Elle a superbement joué malgré des conditions venteuses en début de semaine au Royal Beroun Golf Club, où elle avait terminé quatrième ex aequo en 2021.

Diksha a été la deuxième Indienne à gagner sur le LET Tour après qu’Aditi Ashok ait remporté le Hero Women’s Indian Open en 2016 pour devenir la première Indienne à triompher sur le Tour.

Diksha devient désormais le deuxième Indien à gagner en 2023 alors qu’Aditi a remporté les Magical Kenya Ladies plus tôt cette saison. Le duo est le seul indien à avoir goûté au succès sur LET.

Elle a remporté son premier titre LET en 2019 à l’Investec Women’s South African Open en mars 2019 et maintenant, après quatre ans, trois mois et 11 jours, elle a enregistré son deuxième succès individuel.

Commençant le dernier jour avec une série de six pars, elle a réussi un birdie les septième et neuvième pour passer à 2 sous et est passée à 12 sous.

Cette saison, Diksha était à égalité sixième chez Belgian Ladies, à égalité 8e à Helsingborg Ladies Open et à égalité 3e à Amundi German Masters la semaine dernière.

Jouant sur l’exemption d’un sponsor cette semaine, Pranavi a perdu son élan sur le neuf de retour et a perdu trois tirs les 11e, 12e et 18e et a terminé avec 3-moins de 69 ans pour son meilleur résultat sur LET à égalité-17e.

Elle a tiré 75-68-69 pour totaliser 4 sous et terminer à égalité 17e, son meilleur résultat sur le LET.

L’autre Indien, qui a fait la coupe était Ridhima Dilawari, qui a terminé avec un tour de 71 pour être à égalité 51e.

À propos du parcours et de l’événement, Diksha avait déclaré : « Il y a deux ans, j’ai terminé dans le top cinq pendant la période de qualification olympique. Mon objectif était de terminer dans le top cinq. J’ai joué ici plusieurs fois et je connais très bien ce parcours. Bien. »

« Je me sens confiant. Mon objectif principal est de bien jouer au golf et en ce moment j’en profite. »

Diksha, qui est née avec une déficience auditive et porte des appareils auditifs depuis l’âge de six ans, a étonnamment bien surmonté les obstacles avec le soutien de sa famille. Son père, le colonel Narinder Dagar, est également son mentor, entraîneur et cadet.

Diksha a également été deux fois médaillée aux Sourdlympiques (Jeux olympiques pour les sourds), dont une médaille d’or en 2021 après avoir décroché une médaille d’argent en 2017. En 2021, elle a également participé aux Jeux olympiques de Tokyo, devenant la toute première golfeuse à concourir à la fois aux Sourdlympiques et aux Sourds. les principaux Jeux Olympiques. Elle a également participé aux Jeux asiatiques de 2018.

Classée 22e sur la Race to Costa Del Sol lors du Ladies European Tour, Diksha devrait se frayer un chemin dans le Top 10 et améliorer considérablement son classement mondial par rapport au 297 actuel et atteindre environ 225.

Quatre joueuses Lily May Humphreys (68), Laura Beveridge (63), Gabriela Cowley (70) et Cara Gainer (70) étaient à égalité quatrième à 7 sous.

