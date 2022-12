Cyril Ramaphosa endommagé par de l’argent dans le scandale du canapé, pourrait être mis en accusation

Commentez cette histoire Commentaire

CAPE TOWN, Afrique du Sud – Le parti au pouvoir en Afrique du Sud a déclaré vendredi qu’il envisageait toujours d’autoriser les législateurs à engager une procédure de destitution contre le président Cyril Ramaphosa, le dernier membre restant du cercle restreint de Nelson Mandela encore à la tête du gouvernement. Un panel de deux juges et un avocat ont envoyé des ondes de choc au gouvernement mercredi lorsqu’ils ont recommandé à une commission de destitution d’enquêter pour savoir si Ramaphosa avait commis une faute dans un incident impliquant une grosse somme d’argent cachée dans un canapé qui a ensuite été volé.

Ramaphosa a déclaré en réponse “Je nie catégoriquement avoir violé ce serment de quelque manière que ce soit, et je nie également être coupable de l’une des allégations portées contre moi.”

On ne sait pas s’il fera face à des accusations criminelles. S’il devait démissionner, cela aggraverait les divisions au sein du Congrès national africain déjà en difficulté.

Les souvenirs des jours de gloire du parti – lorsqu’il menait la lutte de libération contre l’apartheid – se sont estompés pour de nombreux électeurs après des décennies de scandales et de mauvaise gestion. De nombreux commentateurs prédisent que les problèmes de Ramaphosa pourraient accélérer la fin de la longue domination de l’ANC sur la politique nationale. Le parti contrôle l’une des nations les plus riches et les plus influentes d’Afrique depuis la fin de l’apartheid en 1994.

Ramaphosa était l’un des principaux assistants de Mandela : il tenait le micro lorsque Mandela a prononcé son premier discours public après sa sortie de prison. Il était le principal négociateur de Mandela avec le gouvernement dirigé par les Blancs à l’approche des élections de 1994 et a ensuite présidé la commission qui a rédigé la nouvelle constitution.

Malgré sa notoriété, cependant, Mandela n’a pas nommé Ramaphosa comme son adjoint et, à la place, l’ancien organisateur syndical est devenu un homme d’affaires prospère.

Son ascension à la présidence et l’annonce d’une campagne anti-corruption ont suscité un soulagement généralisé – surnommé Ramaphoria – après le pillage systématique des entreprises publiques et les tentatives de démantèlement du système de justice pénale qui ont forcé son prédécesseur Jacob Zuma à démissionner. La courte victoire de Ramaphosa lors de la conférence à la direction du parti de 2017 a annulé le projet de Zuma de faire succéder son ex-femme, mais Zuma continue d’imposer la loyauté d’une puissante faction de l’ANC.

“[Ramaphosa] est considéré comme un homme intègre dans un parti entaché par des années de scandales de corruption et de mauvaise gestion », a déclaré Pauline Bax, directrice adjointe du programme Afrique du groupe de réflexion International Crisis Group. “Cela va approfondir les divisions à un moment où il n’y a pas de successeur clair.”

Ramaphosa est toujours plus populaire que l’ANC dans les sondages d’opinion et a été largement considéré comme la meilleure chance du parti d’arrêter une forte baisse du soutien électoral qui a chuté en dessous de 50% lors des élections municipales de l’année dernière pour la première fois depuis la première course du pays. élections de 1994.

Le juge Malala, un éminent commentateur politique, a déclaré que la nation subissait une deuxième transition politique majeure alors que les électeurs désertaient l’ANC. La principale faiblesse de Ramaphosa n’était pas de faire face à cette réalité, a-t-il déclaré.

“Cyril a rejoint l’ANC en sachant ce qu’il était devenu… il a essayé de donner une certaine dignité à ses collègues et de ne pas les envoyer en prison, et ils ont vu cela comme une faiblesse”, a-t-il déclaré.

« Cette affaire consiste à se débarrasser de lui et à arrêter son programme de réforme. L’ANC a peut-être de bonnes personnes, mais il est tellement dévoré – consumé – par la cupidité, la corruption et les luttes intestines qu’il est incapable de se renouveler… il est à l’agonie.

Analyse : Ramaphosa d’Afrique du Sud peut-il renverser son gouvernement ?

La conférence à la direction de l’ANC est prévue plus tard ce mois-ci, et Ramaphosa semblait assuré d’une victoire écrasante après avoir obtenu un peu plus de la moitié des voix des branches du parti de l’ANC. Le vainqueur représentera l’ANC aux prochaines élections.

Son principal challenger, l’ancien ministre de la Santé Zweli Mkhize, le suivait avec près d’un quart des voix. Mkhize a démissionné l’année dernière après avoir été impliqué dans son propre scandale de corruption concernant des contrats liés au covid-19 qui ont été attribués à une société de communication contrôlée par d’anciens associés, mais il n’a pas été inculpé.

L’analyste politique de l’Université d’Afrique du Sud, Lesiba Teffo, a déclaré que l’ANC savait probablement qu’il subirait de graves pertes aux urnes en 2024 sans Ramaphosa.

« Même ses détracteurs savent qu’ils ont besoin de lui pour les prochaines élections. L’ANC sait que s’ils le rappellent, cela nuira au pays et affaiblira davantage l’ANC lors des élections. C’est une énigme politique pour l’ANC. Il a encore beaucoup de crédibilité et de soutien malgré les erreurs qu’il a commises », a-t-il déclaré.

L’agitation politique remonte à une enquête de longue haleine sur un vol obscur d’argent liquide dans la ferme Phala Phala de Ramaphosa. Il a déclaré que l’argent, qui était caché dans un canapé, provenait de la vente de buffles à un homme d’affaires soudanais en 2019.

Mais le panel dirigé par l’ancien juge en chef Sandile Ngcobo a jeté le doute sur cette explication, demandant pourquoi un étranger transporterait un demi-million de dollars en espèces en Afrique du Sud, visiterait la ferme le jour de Noël sans arrangement préalable, paierait en espèces puis partirait sans jamais réclamer les bisons.

Le panel a également demandé pourquoi l’argent y avait été laissé pendant 40 jours au lieu d’être déposé dans une banque et pourquoi personne n’était en mesure de fournir les coordonnées ou les pièces d’identité de l’homme d’affaires soudanais, qui n’a pas été en contact depuis deux ans et demi. ans et demi. Le vol – et le défaut de Ramaphosa de le signaler à la police – ont soulevé des questions quant à savoir si l’argent avait été acquis de manière inappropriée, a déclaré le panel.

Ramaphosa a soutenu qu’il avait signalé le vol aux autorités depuis qu’il en avait parlé au chef de son unité de protection, le général de division Wally Rhoode, qui fait partie de la police. Mais le rapport indique que cela n’était pas suffisant, notant que l’incident n’est devenu public qu’après qu’un ancien chef d’espionnage allié au rival de Ramaphosa, Zuma, a annoncé qu’il avait porté plainte contre le président et d’autres personnes pour cette affaire, déclenchant une tempête médiatique.