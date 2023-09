Cyril Gane et Serghei Spivak s’apprêtent à s’affronter lors du Main Event de l’UFC Fight Night à Paris

L’Ultimate Fighting Championship (UFC) débarque ce week-end à Paris avec un programme d’affrontements très alléchants.

Ce sera la deuxième fois que la promotion se rendra dans la capitale française. L’Octogone est venu à Paris pour la première fois l’année dernière presque jour pour jour. Le tout premier événement organisé à Paris a été vraiment spécial puisque l’athlète local Cyril Gane a captivé la foule avec une victoire par élimination directe au troisième tour contre Tai Tuivasa. L’événement a été marqué par de nombreux moments emblématiques que les fans français de MMA n’oublieront jamais.

L’affrontement du Main Event entre les deux combattants résolus de la division poids lourds, Cyril Gane et Serghei Spivak, sera en tête d’affiche de l’UFC Fight Night à Paris, qui se tiendra à l’Accor Arena. Les deux superstars très appréciées font partie de la division des poids lourds depuis des années, mais s’affronteront pour la première fois dans l’Octogone, ce qui en fera un combat pour les âges.

Cyril Gane a fait preuve d’une grande capacité de frappe, contrairement à tout autre poids lourd que l’UFC ait jamais vu au cours de son mandat, qui est brillamment complétée par sa vitesse et sa technicité. Surnommé « Bon Gamin », l’athlète français cherchera à rebondir après sa défaite face à Jon Jones en mars dernier. Même si Gane n’a pas encore connu le succès lors de deux tentatives pour le titre incontesté des poids lourds, son nom figure en tête de liste des prétendants depuis plus de deux ans, et pour cause.

Actuellement numéro deux dans la division des poids lourds, Gane cherchera à capitaliser sur le soutien incessant de son pays alors qu’un défi de taille l’attend ce week-end. D’autre part, Serghei Spavik, actuellement septième dans la division poids lourds, entre dans cet affrontement avec trois victoires consécutives, toutes par finitions. Le Moldave de 28 ans, surnommé «l’ours polaire», est en passe de devenir un concurrent prometteur malgré la seule défaite contre Tom Aspinall, coincée de part et d’autre des trois victoires du jeune athlète. Une victoire contre Gane à Paris garantira à Spavik sa crédibilité en tant que principal prétendant au titre des poids lourds de l’UFC.

Le combat entre deux des athlètes féminines les plus puissantes de l’UFC, Manon Fiorot et Rose Namajunas, s’annonce comme une affaire scintillante. Manon « The Beast » Fiorot relèvera le défi de Rose « The Thug » Namajunas dans le combat Co-Main Card ce week-end dans la division poids mouche féminine. « The Beast », actuellement classé dixième dans la division féminine livre pour livre, accueillera l’ancienne championne des poids paille Rose Namajunas dans la catégorie poids mouche. Fiorot, qui n’a jamais combattu dans sa France natale, entre dans l’Octogone après dix victoires consécutives. .

Elle s’est battue pour la dernière fois le 22 octobre de l’année dernière à l’UFC 280, lorsqu’elle a remporté une décision unanime en trois rounds contre Katlyn Chookagian. D’autre part, l’UFC Fight Night à Paris marquera le retour de Rose Namajunas à l’UFC avec sa progression d’une catégorie de poids vers la division poids mouche féminine. Namajunas, double championne des poids paille, est actuellement classée quatrième dans la division livre pour livre féminine. Bien que « The Thug » n’ait pas combattu depuis le 7 mai 2022, lorsqu’elle a perdu le titre des poids paille contre Carla Esparza par décision unanime à l’UFC 274, elle cherchera à affirmer son autorité dans la division poids mouche avec une victoire contre Manon.

Enfin, un combat très attendu vous attend chez les hommes légers puisque deux spécialistes des soumissions, Benoit Saint-Denis et Thiago Moises s’affronteront lors de la Fight Night à Paris. Saint-Denis est sur une séquence de trois victoires consécutives avant l’événement ce week-end. Pendant ce temps, Thiago Moises, devenu célèbre grâce aux « Dana White’s Contender Series » au Brésil en 2018, arrive à Paris après une victoire par soumission au deuxième tour contre son compatriote Melquizael Costa à l’UFC 283 plus tôt cette année.

