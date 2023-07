Cyriel Dessers: les Rangers complètent la signature de l’attaquant nigérian de Cremonese | Nouvelles du football

Les Rangers ont finalisé la signature de l’international nigérian Cyriel Dessers du côté italien de Cremonese pour un montant non divulgué.

L’attaquant, qui a marqué 10 buts la saison dernière, dont six en Serie A, avait été une cible clé pour le manager Michael Beale et devient la sixième arrivée des Rangers cet été, signant un contrat de quatre ans à Ibrox.

La capture de Dessers fait suite à celles d’Abdallah Sima, Sam Lammers, Jack Butland, Dujon Sterling et Kieran Dowell alors que les Rangers cherchent à remanier le Celtic au sommet de la Premiership écossaise.

Le joueur de 28 ans a quatre sélections pour le Nigeria et a également joué aux Pays-Bas, notamment avec Feyenoord et le FC Utrecht, et en Belgique avec Genk, Lokeren et OH Leuven.

« Je suis vraiment heureux, c’est un grand soulagement d’être enfin là », a-t-il déclaré. « Il y a eu de longues journées et des journées stressantes, mais c’est un sentiment formidable d’être enfin ici.

« L’histoire du club, des supporters, du stade, c’est énorme mais à côté de ça, je regarde ce qu’il y a ici en ce moment.

« J’ai eu de très bonnes discussions avec Michael Beale sur ses plans, les idées de ce qu’il veut sur et en dehors du terrain et j’ai pensé que cela pourrait être un très bon choix pour moi et pour l’équipe, donc je suis heureux d’être ici. »

Beale a déclaré: « Nous sommes ravis que Cyriel rejoigne notre club. Il apporte beaucoup d’expérience en jouant aux Pays-Bas, en Belgique et en Italie, ainsi que dans les compétitions européennes.

« Nous recherchions un profil très spécifique et pensons que Cyriel nous donnera une variété de qualités à la fois en possession et hors possession. Lorsque nous nous sommes rencontrés, nous avons longuement parlé de son alignement avec notre style de jeu et les autres attaquants que nous avons en notre équipe.

« A 28 ans, il est à un bon âge et apportera de la personnalité et du leadership à notre équipe. Cyriel a poussé extrêmement fort pour faire de ce transfert une réalité et a montré un énorme désir de venir ici.

« Nous sommes très heureux que lui et sa famille nous rejoignent aux Rangers. Il est un excellent ajout à notre équipe et j’ai hâte de travailler étroitement avec lui au cours des prochaines saisons. »

