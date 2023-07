Le nouvel attaquant des Rangers Cyriel Dessers admet qu’il sera difficile de combler le vide laissé par le départ d’Alfredo Morelos, mais il est déterminé à être son propre homme à Ibrox.

L’attaquant nigérian de 28 ans est devenu la sixième signature de Michael Beale du mercato estival lorsqu’il rejoint de Cremonese sur un contrat de quatre ans pour un montant rapporté d’environ 4,5 millions de livres sterling.

On s’attend à ce que Dessers succède à l’attaquant colombien Morelos, qui est devenu un favori des fans pendant ses six années à Govan où il a marqué 124 buts avant la fin de son contrat à la fin de la saison.

S’exprimant lors d’une conférence de presse depuis la base d’entraînement des Rangers en Allemagne, Dessers a déclaré: « Bien sûr, Alfredo a fait des choses incroyables pour les Rangers à Ibrox, il n’est donc jamais facile de venir après un bon attaquant comme lui.

« Mais de l’autre côté, je ne peux pas regarder le passé.

« Je suis ici pour le présent et pour l’avenir et j’espère faire de belles choses, de bonnes choses pour les Rangers aussi et j’espère pouvoir construire une relation similaire avec les fans, mais cela dépendra de notre relation et des choses que je faire sur le terrain et en dehors du terrain.

« Je suis donc convaincu que cela peut fonctionner. »

Dessers rejoint Abdallah Sima, Sam Lammers, Jack Butland, Dujon Sterling et Kieran Dowell en tant que nouveaux garçons de Beale pour la saison à venir, avec la promesse de plus de signatures à venir dans la reconstruction alors que les Rangers cherchent à remporter le titre de Premiership ainsi que les deux coupes nationales reviennent des rivaux d’Old Firm Celtic après leur triplé national la saison dernière.

L’ancien joueur d’Utrecht, Heracles Almelo et Genk attend avec impatience un « vent nouveau » à Ibrox.

Il a déclaré : « Les Rangers sont bien sûr un club immense : l’histoire, le stade, les supporters, même la ville, tout est incroyable.

« Mais à part cela, bien sûr, j’ai également parlé avec le manager et il a parlé de ce qui se passe maintenant.

« Après une saison pas si facile, il y a un vent nouveau dans le club et je veux en faire partie.

« Je suis à un bon âge en ce moment, 28 ans est l’âge parfait où vous êtes physiquement à votre meilleur niveau et vous avez acquis une certaine expérience ces dernières années.

« Je pense donc que c’est le moment idéal pour jouer pour des trophées et, espérons-le, gagner des trophées et bien sûr la mentalité des Rangers, qui est déjà présente en ce moment dans l’équipe, est claire et il est clair que je veux faire partie de ça.

« Je pense que je peux apporter certaines choses, non seulement en termes de football mais aussi de mentalité dans les vestiaires et j’espère que je pourrai également jouer un rôle là-dedans. »

Neil Lennon a révélé plus tôt dans la semaine que Dessers avait été sur son radar alors qu’il était patron du Celtic, mais l’attaquant né en Belgique est heureux d’être de l’autre côté de Glasgow.

Dessers a déclaré: « Je ne le savais pas à l’époque.

« J’ai parlé à quelques reprises avec les Rangers au cours des dernières années et le contact a toujours été étroit, donc je suis heureux d’être enfin ici maintenant.

« Le premier contact a eu lieu pendant Covid et ce fut une période difficile pour de nombreux clubs de conclure des accords et après cela, il y a toujours eu des contacts et des conversations informelles.

« Si vous avez marqué des buts, vous serez probablement sur le radar d’un club, mais ce n’est pas un problème, je suis heureux d’être ici. »

