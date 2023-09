CypherWorx récompensé pour son excellence dans le domaine

CypherWorx, le fournisseur de solutions de formation et de développement professionnel basé à Rochester, a été reconnu pour son excellence dans le domaine par les accréditateurs internationaux pour l’éducation et la formation continues (IACET).

CypherWorks a reçu deux prix de l’IACET, dont la plus haute distinction, The Exemplar Training Organization Award. Mike Maether de CypherWorx a reçu le Emerging Leader Award.

Le Prix d’organisme de formation exemplaire récompense des programmes ou des projets axés sur les résultats qui démontrent le meilleur du meilleur en matière d’apprentissage des adultes et un impact significatif et pertinent sur les populations desservies.

CypherWorx fournit des solutions d’apprentissage aux clients des secteurs public, à but non lucratif et des petites entreprises. La plate-forme de formation en ligne se compose d’un système de gestion de contenu d’apprentissage (LCMS) basé sur un logiciel en tant que service (SAAS) basé sur le cloud, avec des offres auxiliaires et un catalogue important comprenant des cours de gestion, de leadership, de logiciels, d’éducation, d’OSHA et de réglementation.

L’entreprise soutient les organisations et les associations avec leurs LCMS, leurs services de conception pédagogique, leurs programmes de certification et d’accréditation pour plus de 1,5 million de personnes travaillant dans 1 900 organisations et associations.

« C’est un grand honneur pour nos pairs de reconnaître CypherWorx et le travail que nous accomplissons en fournissant des technologies et des contenus d’apprentissage qui profitent à nos clients et à la société dans son ensemble », a déclaré le président-directeur général de la société, Paul Cypher, dans un communiqué de presse.

Maether, vice-président du développement commercial du cabinet, a reçu le Emerging Leader Award, qui récompense les personnes qui ont fait preuve d’un potentiel de leadership exemplaire et d’un service exceptionnel. Il travaille chez CypherWorx depuis 2013.

« Mike est un leader vraiment unique et mérite pleinement cette reconnaissance », a déclaré Cypher. « Il a eu un impact incroyable sur CypherWorx et nos clients. »

[email protected]/(585) 653-4020

