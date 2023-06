Cynthia Weil, auteure-compositrice de « You’ve Lost that Lovin’ Feeling », lauréate d’un Grammy, est décédée à 82 ans

Cynthia Weil, l’artiste lauréate d’un Grammy qui a co-écrit « You’ve Lost That Lovin’ Feeling » et « On Broadway » est décédée à 82 ans.

Un représentant de Weil a confirmé la mort du légendaire auteur-compositeur à Fox News Digital dans un communiqué.

« C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de notre chère amie et collègue, Cynthia Weil, une voix indélébile et inoubliable de la musique populaire américaine. Ses importantes contributions à l’écriture américaine au cours des cinq dernières décennies resteront avec nous pour toujours, tout comme la mémoire de cette artiste vraiment grande. Que sa mémoire soit une bénédiction.

La cause du décès reste inconnue.

Weil a collaboré avec des musiciens populaires, dont Dolly Parton sur « Here You Come Again », et le duo de Linda Ronstadt et Aaron Neville « Don’t Know Much ».

STARS QUE NOUS AVONS PERDUES EN 2023

Avant sa mort, Weil a partagé un partenariat de plusieurs décennies avec son mari Barry Mann. Les deux se sont mariés en 1961.

La chanson du puissant duo de musique « You’ve Lost That Lovin’ Feeling » est devenue un succès majeur pour les Righteous Brothers.

La célèbre chanson a dominé les charts en 1965 et a connu un regain de popularité lorsqu’elle a été présentée dans le film « Top Gun » de Tom Cruise en 1986.

Selon Broadcast Music Inc., aucune autre chanson n’a été diffusée davantage à la radio et à la télévision au XXe siècle.

Weil et Mann ont écrit des dizaines d’autres tubes, dont « On Broadway » et « Walking in the Rain ». Le couple était des collaborateurs clés du producteur Phil Spector.

En tant que l’une des équipes les plus performantes de l’industrie de la musique, Weil et Mann ont été intronisés au Rock and Roll Hall of Fame en 2010 par Carole King. Mann et Weil soutenaient également des personnages dans la comédie musicale à succès de Broadway » Beautiful » sur King, qui a débuté en 2013 et a documenté l’intense amitié et rivalité entre les deux couples mariés.

La comédie musicale « They Wrote That? » de Mann et Weil a eu une brève course en 2004.

Alors que de nombreux pairs de Weil ont eu du mal une fois que les Beatles ont compris, elle a continué à faire des tubes, parfois avec Mann, ou avec des partenaires tels que Michael Masser, David Foster et John Williams, avec qui elle a écrit « For Always » pour la bande originale de Steven Spielberg. « Intelligence Artificielle IA. »

Mann a aidé à écrire la ballade de Peabo Bryson « If Ever You’re In My Arms Again », « Just Once » de James Ingram, « He’s So Shy » des Pointer Sisters et « Running With the Night » de Lionel Richie. En 1997, elle était à nouveau dans le top 10 avec « I Will Come to You » de Hanson.

L’auteur et artiste talentueux de « I’m Glad I Did » ne s’est pas limité aux ballades d’amour. Elle et Mann ont écrit l’une des premières chansons anti-drogue du rock, « Kicks », un tube pour Paul Revere and the Raiders en 1966.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

En grandissant, Weil a étudié le piano et le ballet. Elle s’est spécialisée en théâtre à l’Université Sarah Lawrence mais a été encouragée par un agent à essayer l’écriture de chansons. À 20 ans, elle travaillait pour la maison d’édition du compositeur « Guys and Dolls » Frank Loesser, et peu de temps après, elle rencontra son futur mari, Mann.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

L’Associated Press a contribué à ce rapport.