En 1984, Cynthia Nixon entre dans l’histoire de Broadway en apparaissant dans deux productions en même temps. Fraîchement diplômé du Hunter College High School de New York, Nixon a joué dans deux pièces simultanées, « Hurlyburly » et « The Real Thing », chacune dirigée par le légendaire réalisateur Mike Nichols. Pendant trois mois, l’adolescent passait entre les théâtres, insérant une seule scène de « The Real Thing » entre les deux actes de « Hurlyburly ».

Quarante ans plus tard, la carrière de l’acteur et activiste a bouclé la boucle. Nixon est une série régulière de deux émissions à succès et dont on parle beaucoup : « And Just Like That », la suite de « Sex and the City » dans laquelle elle reprend le rôle emblématique de Miranda Hobbes, et « The Gilded Age, » le drame de la période Julian Fellowes dans lequel Nixon incarne la douce et au cœur ouvert Ada Brook. Cette année, pour la première fois, les séries tourneront simultanément leurs prochaines saisons.

S’exprimant depuis son appartement new-yorkais, Nixon semble admirablement imperturbable. « Une fois que l’été commence à se réchauffer, ça risque de devenir fou, mais pour le moment, ça va », dit-elle, ses deux Emmy Awards perchés sur l’étagère derrière elle. « Je veux dire, je touche du bois. Jusqu’ici, tout va bien. » Nixon est venu à notre conversation après avoir essayé un costume de sept heures pour « And Just Like That », qui a commencé la lecture de table la semaine précédente. Le tournage de « The Gilded Age » ne commencera qu’en juillet, mais il y a suffisamment de chevauchements pour que les deux camps discutent activement de son emploi du temps. « Je pense que le plan est d’essayer de faire une semaine ici, une semaine là, donc il ne s’agit pas seulement de ricocher quotidiennement », rapporte-t-elle – même si l’expérience a montré que Nixon peut ricocher si nécessaire.

Avant même ce défi logistique, Miranda et Ada étaient déjà une vitrine de la gamme adaptative de Nixon. Pour un public habitué à la Miranda caustique et pragmatique, que Nixon habite depuis plus d’un quart de siècle, le romantisme aux yeux écarquillés d’Ada crée un contraste saisissant. Là encore, Miranda elle-même a radicalement changé au fil des ans, quittant son travail en droit des sociétés pour se lancer dans la défense juridique à plein temps et explorant sa sexualité à travers une liaison torride qui met fin à son mariage et maintenant conclue avec le comédien non binaire Che Diaz (Sara Ramírez). De tous les personnages qui reviennent, c’est Miranda qui incarne le plus le penchant progressiste qui distingue « And Just Like That » de son prédécesseur, élargissant la vision du monde de la série au-delà du milieu en grande partie blanc, hétéro et bien nanti de l’original.

Dan Doperalski pour Variété

Ce n’est pas une coïncidence : ces deux changements rapprochent Miranda de Nixon, qui a rencontré son épouse actuelle, Christine Marinoni, alors qu’elle faisait campagne pour le financement des écoles publiques de la ville de New York. Nixon s’est depuis présenté comme gouverneur de l’État de New York (en 2018) et s’est récemment prononcé ouvertement en faveur d’un cessez-le-feu permanent à Gaza, entamant une grève de la faim de deux jours en novembre dernier pour sensibiliser à une famine potentielle.

«J’ai grandi beaucoup plus comme [Miranda] à mesure que j’ai grandi, et elle est devenue beaucoup plus comme moi », observe Nixon. « Ce n’était pas ce que je défendais, mais les écrivains intelligents, en particulier sur les projets à long terme qui continuent et évoluent, essaient [to] mettez autant de la personne réelle dans ce personnage que possible, parce que c’est l’une des choses qui rend la télévision, le cinéma ou le théâtre si puissant – lorsque la personne qui joue le rôle a un lien personnel.

Au cours de notre interview, elle porte un T-shirt exhortant les studios à payer les scénaristes, les acteurs, l’équipe « et toute autre personne qui vous rapporte tout l’argent », un rappel visuel aux arrêts de travail de l’année dernière.

« Quand vous écrivez un personnage pendant si longtemps pour une actrice spécifique, à un moment donné, ce n’est que de la couture », explique Michael Patrick King, showrunner de « Sex and the City » et « And Just Like That ». « Vous ne faites que le couper pour eux. Alors, quand je regarde qui est Cynthia, elle est incroyablement passionnée. Elle s’en soucie. Et j’ai mis ça dans le rôle.

Ada porte également des éléments de la conscience sociale de Nixon, un nerf du tissu conjonctif entre deux femmes très différentes. « L’âge d’or » se déroule à un point d’inflexion historique, lorsque les nouvelles fortunes des barons voleurs industriels menaçaient de bouleverser la hiérarchie de la société riche de Manhattan. Ada est plus curieuse et ouverte à ces changements que sa sœur aînée Agnès (Christine Baranski), une veuve d’acier allergique au changement. Contrairement à Agnès, Ada ne se moque pas de l’idée que leur nièce Marian (Louisa Jacobson) accepte un emploi rémunéré de professeur d’art, ni ne serve – haletant ! — soupe pour le déjeuner à leur nouveau recteur, Luke (Robert Sean Leonard). Selon les normes du 19e siècle, elle est résolument avant-gardiste.

« Cynthia a une responsabilité civique. Elle prend la société au sérieux. Elle prend son rôle au sérieux », déclare Fellowes. « Cela lui permet de réfléchir aux personnages qu’elle incarne, en leur donnant un certain contexte – moral, politique – qui ajoute à leur profondeur. »

À l’époque où Nixon faisait double emploi à Broadway, Baranski était sa co-star dans « The Real Thing », bien que les deux acteurs jouaient la mère et la fille plutôt que les sœurs. « Elle a toujours eu cet esprit extraordinaire », dit Baranski. « Elle a une qualité pétillante dans son jeu d’acteur et sa personnalité qui, je pense, sont une de ses qualités si fortes. Elle l’avait quand elle était étudiante à Barnard. Et toutes ces années plus tard, je travaille avec elle, et elle a conservé cela.

Ces retrouvailles signifient qu’un calendrier chargé n’est pas le seul aspect du travail actuel de Nixon qui rappelle ses débuts de carrière. Leonard est également un collègue de longue date ; Lui et Nixon se sont rencontrés alors qu’ils étaient adolescents au New York Theatre Workshop et sont amis depuis.

Cynthia Nixon dans « L’âge d’or »

Barbara Nitke/HBO

« Quand il y a quelqu’un que vous aimez et admirez déjà et avec qui vous vous sentez si à l’aise, cela vous permet simplement de sauter de cette falaise en sachant qu’il vous rattrapera », dit-elle. Avec Baranski, cela signifiait construire une dynamique vécue de manière convaincante avec tous les tics et petites querelles enracinés d’un mariage. Avec Leonard, cela signifiait créer une relation à l’écran qui progresse du flirt au véritable mariage, en passant par la maladie et le chagrin en seulement quelques épisodes. C’est un arc comprimé qui pourrait, entre des mains moins expérimentées, se transformer en feuilleton. Mais la performance de Nixon dévoile plusieurs nouvelles facettes d’Ada, une personne à l’expérience de vie privilégiée mais limitée, habituée à vivre dans l’ombre de sa sœur.

« Ce serait évidemment merveilleux pour quelqu’un qui a toujours voulu trouver l’amour et qui n’a pas besoin de le trouver à cet âge avancé », dit Nixon. « Mais je pense que c’était particulièrement doux et précieux pour Ada, car c’est une personne tellement relationnelle. C’est une personne domestique et elle s’intéresse énormément à ses relations, qu’il s’agisse de sa sœur, de ses proches, de ses amis ou des personnes qui travaillent dans sa maison. En créant le personnage, Nixon s’est inspirée de sa propre marraine, qui ne s’est jamais mariée mais s’est entourée de jeunes. « [She was] une personne qui vient de vous donner tellement confiance en vous. Quel que soit votre âge, elle n’était jamais fatiguée d’entendre parler de vous.

Ada fait cette expérience, même brièvement. Bien que sa perte ait un poids inhabituel dans une série aux enjeux aussi agréablement faibles que « The Gilded Age » peut l’être, Ada se lit toujours comme chaleureuse et optimiste, jamais amère ou vaincue.

« C’est une actrice très pleine d’esprit et elle a un merveilleux timing comique », dit Fellowes. « Donc, même si Ada a pu être opprimée à certains moments, vous êtes toujours heureux de la voir revenir à l’écran. »

En outre, la mort de Luke entraîne un renversement surprenant des rôles : avec son héritage et le fils d’Agnès qui s’est fait escroquer de la fortune familiale, c’est désormais Ada qui tient les cordons de la bourse du foyer, mettant en place un réalignement sismique dans la saison 3. « Cynthia et moi « Nous riions en imaginant qu’Agnès est debout dans sa chambre tandis qu’Ada, qui est tellement bohème, invite tous les chats errants et les mères célibataires dans la maison », dit Baranski.

Miranda fait également face à de nouvelles frontières dans la prochaine saison de « And Just Like That ». Après avoir divorcé de Steve (David Eigenberg) et rompu avec le Che, Miranda est véritablement célibataire pour la première fois depuis des décennies – et avec un plus grand nombre de prétendants post-hétérosexuels que jamais auparavant. Une alliance avec une narratrice de livre audio jouée par Miriam Shor dans la saison 2 a servi d’aperçu de cette nouvelle normalité. « J’ai l’impression que notre émission fonctionne toujours mieux lorsque les gens sortent ensemble », admet Nixon. Elle envoie désormais fréquemment des SMS à ses amis avec Ramírez, dont le rôle polarisant a conduit à certains des moments les plus mémorables de la série. « Ils ont créé un personnage tellement incroyable – un personnage tellement controversé, mais un personnage tellement incroyable », dit Nixon. « Je pense qu’ils avaient le sentiment, et Michael Patrick aussi, que ce personnage avait fait son chemin. Ils sont arrivés et ont tout secoué, puis l’arc était terminé.

Dan Doperalski pour Variété

Malgré son emploi du temps inhabituellement chargé, Nixon continue d’équilibrer son travail d’actrice à la télévision avec d’autres projets. Elle a récemment joué dans sa première pièce en sept ans et a fait ses débuts en tant que réalisatrice télévisée avec la saison 2 de « And Just Like That ». Nixon a également continué à s’exprimer sur Gaza, malgré les réactions négatives du public et même des professionnels que d’autres critiques de la guerre au sein de l’industrie du divertissement ont reçues. « J’essaie d’être prudent et de dire que je suis très conscient de l’immense douleur et souffrance de tous les côtés », a déclaré Nixon. « Mais je ne veux pas vivre dans un monde où je ne peux pas dire [that] le meurtre de civils non armés, dont 70 % sont des femmes et des enfants – si je ne peux pas dire que ce n’est pas acceptable, je ne sais pas dans quel genre de monde je vis.

Nixon réfléchit également à la façon dont ses rôles principaux se complètent. « Et juste comme ça » présente des intrigues secondaires sur les pompes à pénis et sur votre adolescent en train de faire l’amour ; « The Gilded Age » se déroule dans une société à l’étroit où se tenir la main est l’étape avant le mariage. Mais les deux, souligne-t-elle, sont des mondes dominés par la vie intérieure et les préoccupations professionnelles des femmes, dont beaucoup ont atteint l’âge mûr.

« Je pense que la principale différence réside dans l’incroyable contrainte de ‘The Gilded Age’ et la liberté des femmes du 21e siècle dans ‘And Just Like That' », observe-t-elle. Mais cela ne veut pas dire qu’une histoire a plus ou moins de résonance que l’autre : « Ce qui est intéressant, c’est que quand on est contraint et contraint et qu’il y a tant de règles à suivre, parfois de très petites choses peuvent sembler énormes. »

Miranda a peut-être plus d’options qu’Ada, mais Nixon offre aux deux la même intensité de sentiment.