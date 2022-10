Cynthia Lai, conseillère de Toronto, est décédée

La conseillère municipale de Toronto, Cynthia Lai, qui se présentait pour être réélue lors du vote municipal de lundi, est décédée. Elle avait 68 ans.

Son directeur de campagne, Hratch Aynedjian, a confirmé le décès du conseiller du quartier 23 Scarborough Nord vendredi après-midi.

Lai est décédé à l’hôpital et était entouré de sa famille, a déclaré Aynedjian dans un communiqué.

“Elle a défendu les causes de ses électeurs et fourni des services aux résidents qui reflétaient la composition démographique du quartier”, a-t-il déclaré.

“La famille a demandé la confidentialité et aucun autre commentaire ne sera fourni.”

Aynedjian a déclaré à CP24 que Lai avait lutté contre une maladie tout au long de l’année. Malgré cela, la conseillère a décidé de se présenter pour une réélection au printemps lorsque son état s’est amélioré. Aynedjian ne connaît pas les détails de sa maladie, affirmant que Lai était très privée.

Le chef de cabinet de Lai, Jim Murphy, s’est souvenu du conseiller comme d’un formidable contributeur à la communauté et de quelqu’un qui voulait continuer à servir les résidents du quartier 23.

“Elle laisse un héritage merveilleux”, a déclaré Murphy dans une interview avec CP24. “Son plus grand succès, je dirais, a été de les représenter en termes de langue, de culture, de religion. Il était très important pour elle de refléter la démographie du quartier.”

Par exemple, il a dit que Lai s’est assuré que les applications de planification dans le service étaient disponibles en plusieurs langues pour s’assurer que tout le monde dans la communauté savait ce qui se passait. Murphy a ajouté que Lai a également joué un rôle important dans le succès d’Asialicious, un festival annuel de la cuisine asiatique à Scarborough.

“C’était quelqu’un qui travaillait très dur pour sa communauté et n’a jamais oublié ses racines à ses débuts”, a déclaré Murphy.

Lai a été élue pour la première fois conseillère du nouveau quartier 23 Scarborough North en 2018. Elle a été membre du comité du budget de la ville, du comité de développement économique et communautaire et du conseil d’administration de la Toronto Transit Commission.

Lai, qui a fêté son anniversaire le 19 octobre, a immigré au Canada depuis Hong Kong dans les années 1970. Avant d’entrer en politique, elle était une agente immobilière prospère et est devenue la première présidente sino-canadienne du Toronto Real Estate Board.

Le maire John Tory, qui a approuvé la réélection de Lai, s’est souvenu de Lai comme d’une bonne personne “qui était une joyeuse optimiste tout en étant professionnelle, respectueuse et bonne dans tout ce qu’elle faisait”.

J’ai été tellement attristé d’apprendre cet après-midi que la conseillère Cynthia Lai était décédée. Mes pensées vont à sa famille, y compris son mari CK Fung, et ses fils, Derrick et Darren Fung, alors qu’ils pleurent sa perte. – John Tory (@TorontosMayor) 21 octobre 2022

“Au cours des quatre dernières années, Cynthia a représenté les habitants du quartier 23 Scarborough Nord avec tant d’élégance et de distinction. Elle était une présence si amicale et chaleureuse à l’hôtel de ville et je sais que je parle au nom de ses collègues du conseil municipal quand je dis qu’elle sera profondément raté”, a déclaré Tory dans un communiqué.

“Je sais qu’elle a toujours été si fière de son héritage, de sa famille, de ses réalisations en affaires et de son travail formidable pour la communauté en tant que bénévole pour de nombreuses causes caritatives et en politique.”

Ses collègues conseillers ont également rendu hommage à Lai. S’adressant au CP24, Ward 25 Scarborough Rogue Park Coun. Jennifer McKelvie a dit qu’elle était attristée par la mort de Lai.

“Mon cœur est brisé. Tous nos cœurs sont brisés”, a déclaré McKelvie, qui s’est souvenue de sa conseillère voisine comme d’une ardente et féroce défenseure de Scarborough qui a lancé de merveilleuses initiatives pour sa communauté.

“Elle va tous beaucoup nous manquer.”

Beaches-Comté d’East York Brad Bradford s’est dit attristé par le décès de son ami, qui nous manquera.

“Après lui avoir rendu visite à Scarborough-Nord, il était clair qu’elle était aimée de ses électeurs et qu’elle les représentait de manière sincère et authentique. Condoléances à sa famille”, a-t-il déclaré.

Comté de Don Valley Ouest. Jaye Robinson a tweeté qu’elle était dévastée d’apprendre le décès de Lai.

“Cynthia et moi avons développé un lien fort au cours des quatre dernières années – ce fut un honneur d’avoir travaillé avec elle”, a déclaré Robinson.

Plusieurs politiciens d’autres niveaux de gouvernement ont également présenté leurs condoléances à la famille de Lai. Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a tweeté : « Je suis tellement attristé d’apprendre le décès de la conseillère Cynthia Lai. Mes pensées vont à ses amis, sa famille et les électeurs qu’elle a servis.

C’est avec beaucoup de tristesse que j’ai appris le décès de la conseillère Cynthia Lai. Mes pensées vont à ses amis, à sa famille et aux électeurs qu’elle a servis. – Doug Ford (@fordnation) 21 octobre 2022

Le Toronto Regional Real Estate Board (TRREB) a également publié une déclaration à l’occasion du décès de son ancien président, affirmant que l’on se souvient de Lai pour son dévouement à l’industrie et son engagement passionné avec les membres en utilisant son attitude joyeuse et optimiste.

« Cynthia était une pionnière et a aidé à ouvrir les portes à d’autres femmes. Elle restera dans les mémoires comme une agente immobilière accomplie, une ardente défenseure de sa communauté et une championne de l’augmentation de la participation des femmes au gouvernement municipal », a déclaré le président du TRREB, Kevin Crigger, dans un communiqué.

Lai laisse dans le deuil son mari et ses deux fils.

Les drapeaux de plusieurs édifices municipaux, notamment à l’hôtel de ville et au centre civique de Scarborough, ont été mis en berne en l’honneur du conseiller. L’enseigne de Toronto au Nathan Phillips Square a également été assombrie vendredi.

Des livres de condoléances seront placés dans la rotonde de l’hôtel de ville et au centre civique de Scarborough à partir de dimanche pour tous ceux qui souhaitent s’inscrire. Les condoléances peuvent également être envoyées par courriel à condolences@toronto.ca.

La ville a confirmé vendredi soir que l’élection du conseiller du quartier 23 aura toujours lieu le 24 octobre. En vertu de la loi sur les élections municipales, si un candidat décède avant le jour du scrutin et qu’il y a au moins deux autres candidats en lice, l’élection se déroulera comme si ce candidat n’avait pas été désigné. Trois autres candidats sont en lice pour représenter Scarborough North.

La ville a déclaré que les bulletins portant le nom de Lai ont déjà été imprimés et ne peuvent pas être modifiés à temps pour lundi, un avis de décès de Lai sera disponible dans les 35 bureaux de vote du quartier 23.

“Tous les votes exprimés pour le candidat le jour du scrutin, ainsi que ceux déjà exprimés lors du vote par anticipation et par correspondance, ne seront pas comptés”, a déclaré la ville.

Il a noté que les électeurs qui ont déjà voté pour Lai par correspondance ou par anticipation ne seront pas autorisés à changer leur choix.