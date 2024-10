Cynthia Erivo reçoit un câlin d’Ariana Grande alors que le hitmaker de Problem intervient sur la controverse sur les mèmes des fans de l’affiche de Wicked

Cynthia Erivo a reçu un câlin de sa co-star Ariana Grande alors que le hitmaker de Problem pesait sur la controverse sur les mèmes des fans de l’affiche de Wicked.

Les stars de Wicked étaient parmi les personnes présentes samedi au 4e gala annuel de l’Academy Museum of Motion Pictures à Los Angeles.

La sortie du duo intervient après que Cynthia, 37 ans, ait exprimé sa colère face aux modifications « offensantes » de Wicked effectuées par les fans, les accusant de l’avoir « effacée ».

S’adressant à Variety lors du gala, Ariana, 31 ans, a défendu la position de Cynthia en critiquant l’utilisation de l’IA comme étant « conflictuelle et gênante ».

Après avoir joué samedi, Cynthia avait l’air maussade alors qu’elle était réconfortée par Ariana dans les coulisses au milieu de la controverse.

« Je pense que c’est très compliqué parce que je trouve l’IA si conflictuelle et gênante parfois, mais je pense que c’est juste une sorte de période d’adaptation tellement massive », a déclaré Ariana à un journaliste à propos du drame entourant les mèmes de l’affiche.

« C’est quelque chose qui est tellement plus grand que nous et les fans vont s’amuser et faire leurs montages. »

Lorsqu’on lui a demandé si les mèmes pouvaient parfois aller trop loin, elle a ajouté : « Je pense que oui. Et j’ai tellement de respect pour ma sœur, Cynthia, et je l’aime tellement.

«C’est juste une grande période d’adaptation. C’est tellement stimulant pour quelque chose qui est bien plus grand que nous.

Cynthia a récemment publié une affiche particulière de Wicked mettant en vedette elle et sa co-star Ariana, où le fan l’avait fait ressembler au message original du West End.

L’actrice a profité de son histoire Instagram mercredi pour republier une version éditée de l’affiche récemment dévoilée de son nouveau film qui est un remake de la version scénique.

Elle a écrit : « C’est l’acte le plus sauvage et le plus offensant que j’ai vu. »

Cynthia a ensuite comparé cela aux questions qui lui ont été posées concernant sa peau verte dans le film.

Cynthia est montée sur scène lors du gala à Los Angeles alors qu’elle se produisait devant le public.

Elle a poursuivi : « Rien de tout cela n’est drôle. Rien de tout cela n’est mignon. Cela me dégrade. Cela nous dégrade.

‘L’affiche originale est une ILLUSTRATION. Je suis un être humain réel, qui a choisi de vous regarder directement dans le canon de la caméra, vous le spectateur… parce que, sans mots, nous communiquons avec nos yeux.

La talentueuse actrice a ensuite décrit les différences entre la version musicale originale et la version théâtrale.

« Notre affiche est un hommage et non une imitation », a-t-elle déclaré avant d’ajouter : « modifier mon visage et cacher mes yeux, c’est m’effacer ». Et c’est tout simplement profondément blessant..’

Elle a ensuite publié une autre histoire Instagram présentant l’affiche officielle.

« Laissez-moi mettre ça ici », a écrit Cynthia au-dessus de l’image, à côté de deux cœurs verts. « Pour vous rappeler et nettoyer votre palette. »

La différence entre les deux images réside dans l’affiche officielle, vous pouvez voir le visage d’Erivo et elle regarde directement la caméra sans expression.

Dans la version scénique de Wicked et le fan art, le chapeau d’Elphaba est baissé sur ses yeux et son nez et elle porte un sourire narquois sur le visage avec du rouge à lèvres rouge.

Cynthia a récemment publié une affiche particulière de Wicked mettant en vedette elle et sa co-star Ariana, où le fan l’avait fait ressembler au message original du West End (tous deux photographiés avec la co-star Jaff Goldblum)

Ariana a partagé la version officielle de l’affiche dans ses histoires Instagram et a jailli de sa co-star, qui n’est qu’à un Oscar du statut EGOT.

‘Je t’aime @cynthiaerivo et j’ai hâte que le monde fasse l’expérience de ta pure et totale magnificence dans tout cela… Je dis juste.’ Je t’aime, c’est parti !’

Cynthia a ensuite répondu via Instastory : « @arianagrande quel moment dans le temps. Quelle merveille nous pouvons vivre ensemble !

«J’ai hâte que les gens soient époustouflés par vous, par votre amour et votre souci absolus pour Glinda (et vraiment Elphie). Il est temps maintenant. Je t’ai. Je t’aime.’