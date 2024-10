Cynthia Erivo qualifie l’affiche méchante réalisée par des fans de « profondément blessante »

Alors que Cynthia Erivo et sa co-star Ariana Grande sont clairement enthousiasmées par leur adaptation cinématographique de la comédie musicale bien-aimée de Broadway. Méchant dont la sortie est prévue en salles le 22 novembre, Erivo a contesté une affiche virale éditée par des fans qui cache son visage et a évoqué certains des mèmes autour du film.

L’actrice Erivo, nominée aux Oscars et lauréate d’un Tony, qui joue Elphaba, s’est généralement engagée de manière positive auprès des fans impatients de voir la comédie musicale sur grand écran, republiant de nombreuses images dans ses histoires Instagram ces derniers mois. Mais lorsque certaines personnes en ligne ont exprimé leur déception face à la recréation par l’équipe du film de l’affiche originale de Broadway (qui est utilisée depuis Méchant a fait ses débuts en 2003) en créant ses propres versions, Erivo a repoussé.

« C’est la chose la plus folle et la plus offensante que j’ai vue », a déclaré Erivo à propos d’un montage réalisé par des fans modifiant l’affiche. Elle a également fait référence à son dégoût pour une poignée de blagues supplémentaires qui ont circulé en ligne, notamment Vidéos IA de son combat contre Grande. « Rien de tout cela n’est drôle, rien de tout cela n’est mignon. Cela me dégrade.

L’image en question a modifié le nouveau Méchant affiche pour être plus proche de la célèbre illustration de Broadway, qui montre Elphaba souriant sous son chapeau de sorcière emblématique et cache davantage le profil latéral de Glinda. Erivo, cependant, n’était pas amusé.

« L’affiche originale est une ILLUSTRATION. Je suis un être humain réel qui a choisi de regarder directement vers vous, le spectateur, le canon de la caméra », a-t-elle écrit dans le même post Instagram. « Notre affiche est un hommage, pas une imitation. Modifier mon visage et cacher mes yeux, c’est m’effacer, et c’est tout simplement profondément blessant. Lisez ses pensées complètes ci-dessous.

Bien qu’il soit raisonnable pour les artistes et les acteurs de lancer des blagues qui violent leurs limites, les fans ont été un peu confus par la réponse d’Erivo, comme elle l’a fait. été à bord avec certains des mèmes les plus stupides qui ont fait le tour, en republiant volontiers beaucoup d’entre eux jusqu’à présent.

Cependant, elle et Grande ont particulièrement parlé de l’amitié étroite qu’ils ont développée au cours du tournage. Méchantet il semble qu’Erivo n’ait trouvé aucun humour dans les images générées par l’IA des combats de leurs personnages.

Réalisé par Jon M. Chu, Méchant comprend également Jeff Goldblum, Michelle Yeoh, Bowen Yang, Ethan Slater et plus encore. Il sort en salles le 22 novembre.

elle n’a pas posté ça hier ? être fr pic.twitter.com/KuS5UgcCQU -Alex 𐚁 (@beyblonded) 16 octobre 2024