Cynthia Erivo, « offensée », réagit à l’affiche « blessante » de « Wicked » éditée par des fans

Cynthia Erivo dans la comédie musicale « Wicked » de Broadway

Cynthia Erivo n’est pas du tout satisfaite de l’affiche éditée par les fans de son prochain film musical fantastique Méchant pour sa comédie musicale à Broadway.

Affiche musicale Wicked/Broadway

L’affiche en question concerne la production musicale de Broadway et cache les yeux d’Elphaba devant son chapeau, et la montre portant un rouge à lèvres avec un sourire narquois sur le visage, contrairement à l’affiche originale du film, dans laquelle les yeux d’Erivo peuvent être vu large et se réveille avec une nuance verte de rouge à lèvres au lieu de rouge.

« L’affiche originale est une ILLUSTRATION. Je suis un être humain réel qui a choisi de vous regarder, le spectateur, directement dans le canon de l’appareil photo… parce que, sans mots, nous communiquons avec nos yeux », Erivo a utilisé ses histoires Instagram pour appeler le design.

« Notre affiche est un hommage et non une imitation, modifier mon visage et cacher mes yeux, c’est m’effacer. Et c’est tout simplement profondément blessant.

Elle a poursuivi : « C’est la chose la plus folle et la plus offensante que j’ai vue, égale à cette horrible IA de nous en train de nous battre, égale aux gens qui posent la question : ‘Est-ce que ta merde est verte.' » Rien de tout cela n’est drôle. Rien de tout cela n’est mignon. Cela me dégrade. Cela nous dégrade. »

Elle a continué avec une deuxième publication sur Instagram Stories, partageant le message officiel Méchant affiche du film et ajoutant: « Laissez-moi mettre ça ici, pour vous le rappeler et nettoyer votre palette. »

Méchant devrait sortir en salles le 22 novembre aux États-Unis et au Royaume-Uni