La série primée aux Emmy Awards devrait revenir le 21 mars avec un nouvel épisode consacré à la vie d’Aretha Franklin. Un nouveau trailer pour la dernière édition, la troisième série, est sorti mardi.

Le réseau a déclaré dans un communiqué de presse que la saison « explorera le génie musical et la carrière incomparable d’Aretha Franklin, ainsi que l’impact incommensurable et l’influence durable qu’elle a eu sur la musique et la culture à travers le monde ».

En plus d’Erivo, qui est surtout connue pour ses rôles dans « Harriet » et « The Color Purple » à Broadway, le spectacle met en vedette Courtney B. Vance, Malcolm Barrett et David Cross, en plus d’autres.

Franklin, l’un des artistes les plus grands et les plus célèbres de notre temps, est décédé en 2018 à l’âge de 76 ans.