Cynthia Erivo et Ariana Grande apportent une vinaigrette « Wicked » au gala de l’Académie

Cynthia Erivo et Ariana Grande ont l’air magiques !

Le Méchant Les costars ont adopté une méthode vestimentaire pour leur prochain film alors qu’ils assistaient au quatrième gala annuel de l’Academy Museum of Motion Pictures à Los Angeles le samedi 19 octobre, bien qu’ils aient donné à leur look de conte de fées une petite touche contemporaine.

Erivo, 37 ans, est arrivée dans son premier de deux looks de la soirée, portant un robe bustier Louis Vuitton personnalisée en vert – correspondant à la couleur associée à son personnage Elphaba dans Méchant – avec des perles complexes et un ourlet à bulles.

L’actrice a accessoirisé son look avec une pile de bracelets et de bagues en argent ornés de pierres vertes, ainsi que des boucles d’oreilles assorties. Elle portait un fard à paupières vert chatoyant avec une lèvre brune.

Grande, 31 ans, incarnait son look de princesse de conte de fées Méchant personnage Glinda la bonne sorcière – avec une touche d’originalité – alors qu’elle portait un robe couture vintage Balmain 1963 dans un design sans bretelles à pois noirs et blancs, plutôt que le rose pour lequel Glinda est connue. La robe avait un nœud sur la poitrine, une ceinture noire ajustée et une jupe ample.

Jeff Goldblum, Grande, Rita Moreno, Erivo et Lena Waithe au gala de l’Academy Museum of Motion Pictures à Los Angeles le 19 octobre.

Le couple a posé sur le tapis rouge avec Jeff Goldblum, la lauréate du gala Rita Moreno et Lena Waithe avant de rejoindre d’autres invités à l’intérieur.

Erivo a ensuite changé de look à l’intérieur du gala alors qu’elle se produisait vêtue d’une robe à manches longues en strass vert émeraude plus ajustée et contemporaine. La robe élégante comportait une couche extérieure de tissu transparent, des épaules structurées et des détails froncés sur la jupe.

Le gala annuel a accueilli une liste d’invités de premier plan, dont Salma Hayek, Nicole Kidman, Eva Longoria et Tyler Perry, coprésidents du gala pour 2024, alors que Moreno, 92 ans, Paul Mescal et Quentin Tarantino ont été honorés lors de l’événement.

Erivo et Grande au gala du musée de l’Académie le 19 octobre.

Erivo et Grande se préparent pour la sortie automnale du Méchant adaptation cinématographique par Universal, basée sur le roman de 1995 Wicked : La vie et l’époque de la méchante sorcière de l’Ouest par Grégory Maguire. Le livre a également été transformé en une comédie musicale de Broadway primée aux Tony Awards.

Au cours de l’été, les dames sont arrivées à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de 2024 à Paris vêtues des couleurs emblématiques de leurs personnages.

Erivo et Grande s’embrassent lors du gala du musée de l’Académie le 19 octobre.

Pour le grand jour, ils ont posé côte à côte pour les photographes avec la Tour Eiffel en toile de fond.

La tenue complète du chanteur de « merci, prochain » était un look rose pastel chic de Thom Browne.

Grande a exploité sa Glinda intérieure dans une robe mi-longue en satin de soie duchesse avec un seul nœud autour de la taille basse du vêtement. Un nœud assorti dans ses cheveux harmonisait son style avec des gants en soie blanche. Elle a complété le tout avec des talons pointus rose clair.

Cynthia Erivo et Ariana Grande, juillet 2024.

Erivo a modifié sa mode dans une robe midi sans bretelles vert émeraude, ajoutant un chapeau à larges bords pour un drame de sorcellerie supplémentaire. Le Harriet Les ongles extra longs de la star lui donnaient une ambiance de méchante.

Elle a accessoirisé son look parisien avec les bijoux Roberto Coin.

En plus de Grande et Erivo, le film réalisé par Jon M. Chu mettra en vedette Jeff Goldblum (The Wizard), ainsi que Michelle Yeoh, Jonathan Bailey, Bowen Yang, Keala Settle et Ethan Slater.

Méchant : première partie est en salles le 22 novembre. La deuxième partie est prévue pour le 26 novembre 2025.