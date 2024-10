Cynthia Erivo défend les critiques méchantes des affiches de fans : « Un moment humain »

Cynthia Erivo a admis Divertissement ce soir qu’elle « aurait probablement dû appeler » ses amis pour lui faire part de ses frustrations face aux modifications apportées par les fans de l’affiche « Wicked » au lieu de s’exprimer publiquement sur son histoire Instagram plus tôt ce mois-ci. La gagnante de Tony et nominée aux Oscars a fustigé ses fans pour avoir modifié l’affiche du film « Wicked » pour masquer son visage. Erivo a qualifié les modifications qui cachaient son visage d’effacement.

« Je suis vraiment protecteur envers ce rôle », a déclaré Erivo à ET à propos de son discours sur les affiches. « Je suis passionné par ça et je sais que les fans sont passionnés par ça et je pense que pour moi, c’était comme un moment humain de vouloir protéger la petite Elphaba, et c’était comme un moment humain. »

« J’aurais probablement dû appeler mes amis, mais ça va », a ajouté Erivo.

Universal Pictures a lancé une affiche « Wicked » ce mois-ci pour annoncer que les billets étaient en vente pour le film. L’image sur l’affiche évoquait la feuille originale de Broadway, avec Glinda d’Ariana Grande chuchotant à l’oreille d’Elphaba d’Erivo. Seule l’affiche du film a subi quelques modifications, notamment en soulevant le chapeau d’Elphaba pour que l’on puisse voir les yeux d’Erivo. Les fans « méchants » fidèles à la comédie musicale de Broadway ont inondé les réseaux sociaux de corrections photoshopées, abaissant notamment le chapeau d’Elphaba. Erivo trouvait de telles modifications blessantes.

« C’est la chose la plus folle et la plus offensante que j’ai vue, égale à cette horrible IA de nous en train de nous battre, égale aux gens qui posent la question ‘est-ce que ton p… est vert ?’ Erivo a écrit sur son histoire Instagram tout en partageant l’une des affiches « Wicked » photoshopées avec le visage couvert. « Rien de tout cela n’est drôle. Rien de tout cela n’est mignon. Cela me dégrade. Cela nous dégrade. »

« L’affiche originale est une illustration », avait alors ajouté Erivo. «Je suis un être humain réel, qui a choisi de vous regarder directement dans le canon de la caméra, vous le spectateur… parce que, sans mots, nous communiquons avec nos yeux. Notre affiche est un hommage pas une imitation, éditer mon visage et cacher mes yeux, c’est m’effacer. Et c’est tout simplement profondément blessant.

Variété a rencontré Grande après que les critiques d’Erivo soient devenues virales, et le lauréat d’un Grammy a déclaré que la tournée de presse de « Wicked » était « une période d’adaptation tellement massive » pour toutes les personnes impliquées dans le film parce que « c’est quelque chose qui est tellement plus grand que nous, et le les fans vont s’amuser et faire leurs modifications.

« J’ai tellement de respect pour ma sœur, Cynthia, et je l’aime tellement », a ajouté Grande. « C’est juste une grande période d’adaptation. C’est tellement stimulant pour quelque chose qui est tellement plus grand que nous.

« Wicked » sort en salles le 22 novembre chez Universal Pictures. Un deuxième film arrivera en 2025.