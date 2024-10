Cynthia Erivo de Wicked dénonce une affiche éditée par un fan dégradant

Cynthia Erivo parle d’une affiche « offensante » éditée par des fans de la prochaine adaptation cinématographique de la populaire comédie musicale de Broadway Méchant.

Les fans n’ont pas été envoûtés par l’affiche précédemment publiée du film Wicked, qui vise à recréer l’affiche emblématique de 2003 pour la comédie musicale. Dans l’affiche originale, Elphaba – qui sera interprétée par Erivo dans le prochain film – est vue en train de sourire narquoisement et de porter du rouge à lèvres rouge vif, les yeux couverts par son chapeau. Glinda, quant à elle, lui murmure à l’oreille, vêtue d’un ensemble entièrement blanc.

Qu’a dit Cynthia Erivo à propos de l’affiche éditée de Wicked ?

Une affiche éditée tentant de recréer l’original diffusé en ligne. Erivo, cependant, n’en est pas content. Grâce à un Histoire Instagraml’actrice a fait part de sa déception.

« C’est la chose la plus folle et la plus offensante que j’ai vue, égale à cette horrible IA de nous en train de nous battre, égale aux gens qui posent la question : ‘Est-ce que ton ***** est vert ?’ Rien de tout cela n’est drôle. Rien de tout cela n’est mignon. Cela me dégrade. Cela nous dégrade », a écrit Erivo.

Elle a poursuivi : « L’affiche originale est une ILLUSTRATION. Je suis un être humain réel qui a choisi de regarder directement vers vous, le spectateur, le canon de la caméra. . . car, sans mots, nous communiquons avec nos yeux. Notre affiche est un hommage, pas une imitation. Modifier mon visage et cacher mes yeux, c’est m’effacer. Et c’est tout simplement profondément blessant.

Elle l’a ensuite accompagné d’une autre histoire Instagram, partageant l’affiche réelle de l’adaptation cinématographique, en disant: « Laissez-moi mettre ceci ici, pour vous le rappeler et nettoyer votre palette. »

Wicked met également en vedette Ariana Grande dans le rôle de Galinda, Michelle Yeoh dans le rôle de Madame Morrible, Jeff Goldblum dans le rôle du merveilleux magicien d’Oz et Jonathan Bailey dans le rôle de Fiyero, entre autres.

Le film constitue la première partie de l’adaptation cinématographique par Jon M. Chu de la comédie musicale du même nom de Stephen Schwartz et Winnie Holzman. Il devrait sortir en salles le 22 novembre 2024.