Cynthia Erivo critique l’affiche « Wicked » réalisée par des fans : « Profondément blessée »

Cynthia Erivo est furieuse parce qu’un fan a édité le Méchant l’affiche du film ressemble davantage à la comédie musicale de Broadway dont le film est adapté.

L’actrice, qui joue Elphaba, s’est rendue sur Instagram et a écrit un long message, qualifiant l’affiche de « profondément blessante ».

« L’affiche originale est une illustration. Je suis un être humain réel, qui a choisi de vous regarder directement dans le canon de la caméra, le spectateur, car sans mots, nous communiquons avec nos yeux », a-t-elle commencé.





Dans la version modifiée, les yeux d’Erivo sont cachés par un chapeau à larges bords, similaire à celui conçu pour l’affiche animée originale de Broadway.

Elle a poursuivi : « Notre affiche est un hommage et non une imitation, modifier mon visage et cacher mes yeux, c’est m’effacer. Et c’est tout simplement profondément blessant. »





«C’est la chose la plus folle et la plus offensante que j’ai vue, l’égalité avec cette horrible IA de nous battre, l’égalité avec les gens qui posent la question ‘est-ce que ton ***** est vert’. Rien de tout cela n’est drôle. Rien de tout cela n’est mignon. Cela me dégrade. Cela nous dégrade », a rétorqué Erivo.

Méchant sortira dans les cinémas le 22 novembre.