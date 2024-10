Cynthia Erivo défie la gravité et est créée par des fans Méchant l’imagerie cinématographique.

L’actrice nominée aux Oscars a critiqué mercredi une modification non officielle de la nouvelle affiche de la comédie musicale à venir, après que certains internautes ont contesté le clin d’œil de l’image à la feuille d’animation emblématique du spectacle original représentant Glinda (Ariana Grande, dans le film) chuchotant. dans l’oreille d’Elphaba (Erivo).

« C’est la chose la plus folle et la plus offensante que j’ai vue, égale à cet horrible Ai que nous combattons, égale aux gens qui posent la question ‘si tu es vert*' », a écrit Erivo, 37 ans, sur elle. Histoire Instagram à côté d’une image de l’affiche éditée présentant des ombres obscurcissant les yeux d’Erivo – qui étaient visibles sur l’affiche officielle du film, mais, dans la version Broadway, sont cachées sous le bord du chapeau d’Elphaba.

L’affiche du film ‘Wicked’ et l’affiche ‘Wicked’ de Broadway.

Images universelles ; Le groupe Hartman



« Rien de tout cela n’est drôle. Rien de tout cela n’est mignon. Cela me dégrade. Cela nous dégrade », a poursuivi Erivo, faisant référence à des mèmes viraux qui utilisaient l’IA pour créer des images montrant Grande et Erivo se frappant mutuellement en costume, et une autre tendance mème qui voit le personnage de Grande demander à Erivo si la couleur de ses organes génitaux correspond à la couleur de sa peau verte.

Le message d’Erivo continue : « L’affiche originale est une ILLUSTRATION. Je suis un être humain réel, qui a choisi de regarder vers vous, le spectateur, à travers le canon de l’appareil photo… parce que, sans mots, nous communiquons avec nos yeux. Notre affiche est un hommage et non une imitation, modifier mon visage et cacher mes yeux, c’est m’effacer et c’est tout simplement profondément blessant.

Histoire Instagram de Cynthia Erivo.

Cynthia Erivo/Instagram



Inscrivez-vous pour Divertissement hebdomadaire newsletter quotidienne gratuite pour obtenir les dernières nouvelles télévisées, des premiers aperçus exclusifs, des récapitulatifs, des critiques, des interviews avec vos stars préférées et bien plus encore.



Lorsqu’il a été contacté pour obtenir une réponse, un représentant d’Universal n’a pas fait de commentaire, pointant plutôt Divertissement hebdomadaire au message Instagram d’Erivo.

Le premier volet du film en deux parties du réalisateur Jon M. Chu Méchant la série de films met en vedette Erivo et Grande dans le rôle des célèbres personnages de sorcières originaires du livre de L. Frank Baum Le merveilleux magicien d’Oz. Stephen Schwartz a d’abord adapté le projet en une comédie musicale qui a frappé Broadway en 2003, et est devenue l’une des comédies musicales les plus appréciées de l’ère moderne.

Méchant – avec également Michelle Yeoh, Jeff Goldblum, Jonathan Bailey, Bowen Yang et Peter Dinklage – sort le 22 novembre en salles. Voir le message d’Erivo ci-dessus.