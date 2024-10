Cynthia Erivo réagit à une version éditée de l’affiche du film « Wicked » qu’elle qualifie de « chose la plus folle et la plus offensante que j’ai vue ».

L’actrice lauréate d’un Tony a partagé mercredi la version éditée de l’affiche sur son histoire Instagram, une version de l’affiche du prochain film qui ressemble plus à celle de l’affiche emblématique du spectacle de Broadway.

Notamment, l’affiche du spectacle de Broadway cache le visage d’Elphaba, le personnage à la peau verte qu’Erivo joue dans l’adaptation cinématographique. L’affiche officielle du prochain film réalisé par Jon M. Chu montre Erivo regardant droit vers la caméra, le visage dégagé.

L’affiche originale du film « Wicked » apparaît à gauche et une story Instagram partagée par Cynthia Erivo contenant une affiche « Wicked » éditée apparaît à droite. Images universelles/@cynthiaerivo/Instagram

« C’est la chose la plus folle et la plus offensante que j’ai vue, égale à cet horrible Ai que nous combattons, égale aux gens qui posent la question ‘est-ce que ton ***** est vert' », a écrit Erivo, 37 ans, à côté de l’image modifiée. « Rien de tout cela n’est drôle. Rien de tout cela n’est mignon. Cela me dégrade. Cela nous dégrade. »

« L’affiche originale est une ILLUSTRATION », a expliqué Erivo, faisant référence à l’affiche du spectacle de Broadway. « Je suis un être humain réel, qui a choisi de vous regarder directement dans le canon de la caméra, vous le spectateur… parce que, sans mots, nous communiquons avec nos yeux. »

Sur cette photo d’archives du 10 juin 2017, un panneau publicitaire faisant la promotion de la pièce de Broadway « Wicked » est visible à Times Square à New York. George Rose/Getty Images, DOSSIER

Erivo a conclu son message en défendant l’affiche officielle du film : « Notre affiche est un hommage et non une imitation, modifier mon visage et cacher mes yeux, c’est m’effacer. Et c’est tout simplement profondément blessant. »

Le chanteur lauréat d’un Grammy, dans une autre publication sur Instagram, a partagé l’affiche officielle du film et a écrit : « Laissez-moi mettre ça ici, pour vous le rappeler et nettoyer votre palette 💚💚. »

Dans ce qui semble être un acte de solidarité, Ariana Grande, qui joue Glinda dans le film aux côtés d’Erivo, a également partagé l’affiche officielle du film sur son histoire Instagram après la mise en ligne des publications d’Erivo. Chu a également publié l’affiche officielle du film qu’Erivo avait partagée sur son histoire Instagram, appelant l’actrice « mon super-héros ».

« Wicked » arrive en salles le 22 novembre.