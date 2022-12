Cynthia Bailey laisse entendre qu’elle est une “amie” pour la saison 15

Les fans de #RHOA peuvent se réjouir en apprenant qu’un vétérinaire pourrait revenir.

Cynthia Bailey laisse entendre qu’elle pourrait être de retour Les vraies femmes au foyer d’Atlanta en qualité « d’ami ».

La Bravolebrity qui est partie dans la saison 14 a récemment taquiné qu’elle pourrait être de retour à la télévision aux côtés de la liste actuelle des femmes au foyer.

Selon l’actrice, ses anciennes co-stars continuent de l’inviter à des événements à venir et elle pense qu’elle est “prête à revenir devant la caméra avec certaines des dames”.

L’événement le plus récent auquel Cynthia a assisté avec les dames était un événement pour marquer les 10 ans de la chambre Kandi de Kandi Tucker.

Elle a été rejointe non seulement par le chanteur / entrepreneur Xscape, mais également par Shereé Whitfield, Sanya Richards-Ross, Drew Sidora, Monyetta Shaw, Kenya Moore et Marlo Hampton.

La grande nouvelle de Cynthia survient après qu’elle a annoncé son départ #RHOA en 2021 après plus d’une décennie sur la franchise de télé-réalité. Le mannequin a également révélé que Bravo lui avait proposé un “contrat d’ami” pour revenir pour la saison 14 à l’époque, ce qu’elle avait envisagé – mais a finalement décidé de mettre fin complètement à son mandat.

“Ironiquement, j’ai en fait introduit le contrat d’ami dans l’émission, mais ce n’est ni ici ni là-bas”, a-t-elle déclaré. “Et j’ai pensé:” Vous savez quoi? C’est peut-être un moyen parfait pour moi de faire la transition. Je n’ai pas à m’engager complètement à être une femme au foyer, et je peux être une amie et m’éloigner un peu de la série. Et puis j’ai décidé, vous savez quoi, de couper le cordon.