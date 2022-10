Cynthia Bailey et Mike Hill se seraient séparés et auraient demandé le divorce

Cynthia Bailey et Mike Hill auraient demandé le divorce après s’être séparés plus tôt cette année.

Une source affirme que Cynthia Bailey et son mari, Mike Hill, se sont séparés, selon des informations de La marque Jasmin.

Les vraies femmes au foyer d’Atlanta La star et le présentateur sportif seraient “séparés depuis un certain temps maintenant” et tout entre les deux serait “à l’amiable”. La publication rapporte également qu’ils ont déjà demandé le divorce.

“Ils s’aiment vraiment et ce n’était rien de scandaleux ou de faute de quelqu’un… ça n’a tout simplement pas marché”, a déclaré la source.

Bailey et Hill se sont mariés en 2020. Pour l’instant, ils n’ont pas encore commenté leur séparation annoncée.

Les fans ont commencé à soupçonner qu’il se passait quelque chose avec ce couple quand aucun n’a rien dit à propos de leur anniversaire de mariage de deux ans le 10 octobre. Un autre fan a remarqué que la star de télé-réalité avait changé son nom en Cynthia Bailey de Cynthia Bailey-Hill sur Instagram, seulement alimentant encore les rumeurs de rupture.

Un autre fan sur le fil Twitter a souligné: «Elle a des photos de lui sur son IG mais pas des photos récentes. Il faut remonter au mois d’avril. Mais c’est leur anniversaire et il n’y a rien. C’est triste en fait, elle semblait heureuse.

Les fans ont également posté une vidéo récente de Mike où il ne portait pas son alliance. Dans le clip, l’animateur sportif avait une femme mystérieuse qui le tenait pendant qu’elle faisait un flip. Dans le clip, Hill encourageait bruyamment la femme, lui donnant ensuite un high-five.

Maintenant, il semble que la paire soit en retrait depuis un moment.