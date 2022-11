Cynthia Bailey dément les rumeurs de réconciliation avec Peter Thomas

Cynthia Bailey sait qu’une publication sur les réseaux sociaux a apparemment fait allusion à sa réconciliation avec son ex-mari, et elle publie une réponse.

Jeudi, la page Facebook officielle de Bailey a publié une photo d’elle allongée sur les genoux de Peter Thomas avec la légende “RETOUR OFFICIELLEMENT À LA MAISON”.

La photo a bien sûr rejeté les spéculations selon lesquelles Cynthia se réconcilierait avec Thomas au milieu de sa séparation d’avec son mari Mike Hill.

Cependant, le message était en fait lié à un article sur Bailey quittant LA et retournant dans son domaine de Lake Bailey à Atlanta.

Maintenant, Cynthia explique le message particulier, sans expliquer exactement pourquoi la photo couplée a été utilisée.

TheShadeRoom a contacté Cynthia pour dissiper la confusion et elle a confirmé qu’elle ne ravivait pas les choses avec son ex.

“Peter et moi ne sommes pas de retour ensemble. Nous ne sommes que des amis. Nous avons été mariés pendant 8 ans, alors bien sûr, nous sommes restés amicaux et cordiaux », a déclaré Cynthia à TSR. “Je suis et j’ai toujours été très proche de sa fille aînée Porsche.”

“Il m’a contacté après l’annonce de mon divorce, comme tant d’autres qui se soucient de moi, pour simplement dire qu’il était désolé d’apprendre la nouvelle et que je méritais d’être heureuse”, a-t-elle ajouté.