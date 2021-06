Cynthia Bailey de RHOA laisse entendre qu’elle quitte l’émission Bravo après 10 ans

La star de REAL Housewives of Atlanta, Cynthia Bailey, a laissé entendre qu’elle quittait l’émission Bravo.

L’homme de 54 ans a joué dans la franchise Bravo pendant 10 ans.

Cynthia a laissé entendre qu’elle pourrait quitter RHOA[/caption]

Elle a joué dans la série pendant 10 ans[/caption]

Des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Cynthia quittait le spectacle quand elle a enlevé le RHOA hashtag de sa bio Instagram.

Cependant, la personnalité de la télévision a insisté sur le fait qu’elle n’avait pas été licenciée.

Elle a dit Amour B. Scott qu’elle a choisi de supprimer le hashtag de sa biographie il y a quelque temps, ajoutant qu’elle n’avait pas été licenciée « à sa connaissance ».

Cependant, Cynthia a laissé entendre qu’elle n’avait pas encore été invitée à revenir pour la prochaine saison de RHOA comme elle l’a dit, elle « aimerait avoir la possibilité de revenir ».

le Bravo la star a également parlé de ses espoirs de revenir dans la série dans une récente interview avec Magazine de l’éclat.

Elle a dit qu’elle n’avait pas été licenciée « à sa connaissance »[/caption]

Cynthia a également noté qu’elle n’avait pas encore été officiellement invitée à revenir[/caption]

Elle a déclaré au point de vente: « Oh, je veux toujours l’option à 100%.

« La façon dont le concert de Housewives fonctionne chaque année est, vous savez, chaque année, soit vous êtes invité à revenir, soit vous ne voulez peut-être pas revenir. »

Cynthia a poursuivi: « Mais, vous voulez toujours l’option, alors bien sûr, je veux toujours avoir l’option.

« Et pour le moment, nous ne sommes pas en train de tourner pour le moment, donc j’ai un peu de temps pour réfléchir à la direction dans laquelle je veux aller. Ils ont le temps de déterminer ce qu’ils veulent faire au salon.

« C’est plus grand que moi. Je suis comme dis-moi [if] J’ai la possibilité de revenir ou non. Si je le fais, laissez-moi y réfléchir et comprendre comme je le fais chaque année. »

Cynthia a déclaré que les producteurs étaient en train de déterminer ce qu’ils voulaient faire de la série[/caption]

Elle a promis qu’elle ne disparaîtrait pas des projecteurs si elle quittait RHOA[/caption]

Même si Cynthia ne revient pas dans la série, elle a laissé entendre que les fans ne la verront pas disparaître des projecteurs.

La star de RHOA a déclaré au point de vente: «Voici le problème, que je le fasse ou non, je vais toujours travailler quelque part. Ce sera la prochaine partie du voyage.

« Si je ne suis pas dans The Real Housewives of Atlanta, vous pouvez croire que ces pommettes seront à la télévision en train de faire autre chose. »

RHOA n’est pas sa seule implication dans la franchise, car elle a été sollicitée pour jouer dans De vraies femmes au foyer toutes les étoiles.

Cynthia a déclaré qu’elle prévoyait de continuer à travailler à la télévision[/caption]

Elle fait partie du casting de Real Housewives All Stars[/caption]

L’émission mettra en vedette sept membres de la distribution de la franchise Real Housewives, dont Cynthia, Jersey girl Teresa Giudice, 48 ans, mondaine new-yorkaise Chanteur Ramona, 64 ans, camarade RHONY Star Luann de Lesseps, RHONJ partenaire de casting Mélissa Gorga et l’étoile RHOA Kenya Moore, 50.

En mai, la fille de Cynthia Noelle Robinson a révélé que son bref passage sur RHOA l’avait licenciée d’un travail de serveuse.

Lors de son apparition dans le tout premier spécial Housewives Kids sur Regardez ce qui se passe en direct avec Andy Cohen, le joueur de 21 ans a déclaré à propos de l’émission: « Cela a définitivement rendu mon expérience très différente et plus difficile pour moi socialement.

Le nouveau spectacle présente sept stars de la franchise populaire[/caption]





«Les gens supposent que vous êtes bougie ou coincé et ce n’est vraiment pas vrai. Je pense vraiment que cela m’a rendu la tâche plus difficile à l’université.

« En fait, j’ai été licencié parce [fans] me remarquaient.

«Ils étaient comme:« Nous ne voulons pas que les gens vous remarquent au travail. Ce n’est pas de cela qu’il s’agit.

Noelle a révélé que son implication avec RHOA l’avait licenciée d’un travail de serveuse[/caption]