Cyndi Lauper lance la tournée Farewell : set list, vidéo

Cyndi Lauper a lancé sa tournée Girls Just Wanna Have Fun Farewell vendredi soir à Montréal, Canada.

La chanteuse a interprété plusieurs de ses succès pendant le spectacle devant un éventail de visuels colorés, commençant par « She Bop » et concluant avec deux de ses chansons les plus populaires, « True Colors » et « Girls Just Want to Have Fun ».

Vous pouvez voir ci-dessous une set list complète, ainsi qu’une vidéo filmée par des fans de l’émission.

Où va la tournée de Cyndi Lauper à partir d’ici ?

Le prochain spectacle de Lauper est prévu le 20 octobre à Toronto. Elle viendra ensuite aux États-Unis pour des spectacles dans des villes comme Boston, New York, Nashville, Houston, San Francisco, Chicago et plus encore. En avril 2025, la tournée se rendra en Australie pour une série de six concerts.

Lauper a déclaré que son objectif était de terminer sa carrière de tournée sur une bonne note.

« Je ne prends plus les trains, les avions et les automobiles », dit-elle. dit à Jimmy Kimmel de retour en juin. « Je suis fort maintenant, mais je ne sais pas comment je serai dans quatre ans. Je voulais avoir une chance de faire ça quand je me sentirai fort et, vous savez, célébrer avec les gens. »

Regardez Cyndi Lauper interpréter « She Bop » au coup d’envoi de la tournée

Regardez Cyndi Lauper interpréter « True Colors » au coup d’envoi de la tournée

Regardez Cyndi Lauper interpréter « Girls Just Want to Have Fun » au coup d’envoi de la tournée

Cyndi Lauper, Centre Bell, Montréal, Canada, 18/10/24, Set List :

1. « Elle bop »

2. « Les Goonies ‘R’ assez bons »

3. « Quand tu étais à moi » (couverture de Prince)

4. « J’ai conduit toute la nuit »

5. « Qui a laissé entrer la pluie »

6. « Iko Iko » (couverture de Sugar Boy et ses coupeurs de canne)

7. « Funnel of Love » (couverture de Wanda Jackson)

8. « Les pigeons de Sally »

9. « Je vais être fort » (couverture de Frankie Laine)

10. « Sœurs d’Avalon »

11. « Changement de cœur »

12. « À maintes reprises »

13. « L’argent change tout » (couverture de The Brains)

14. « Brillance »

15. « Les vraies couleurs »

16. « Les filles veulent juste s’amuser »