Nous aimons depuis longtemps les bouffonneries de Cyn Santana et Jonathan Fernandez sur “Love & Hip Hop” – et maintenant ils ont un spin-off !

Cyn Santana et Jonathan Fernandez lancent une série YouTube

Les Mésaventures de Cyn et Jonathan suit le Amour et hip-hop les favoris des fans et les meilleurs amis de la vie réelle Cyn Santana et Jonathan Fernandez alors qu’ils se mettent au défi de sortir de leur zone de confort pour entreprendre des aventures de liste de seaux. Du parachutisme à la nage avec les requins, ce duo dynamique prend de gros risques pour en apprendre sur lui-même (et sur l’autre).

Découvrez un premier clip exclusif ci-dessous:

La première saison proposera sept épisodes bourrés d’action de 15 à 25 minutes tous les mercredis jusqu’au 28 décembre. Les activités de l’épisode incluent le parachutisme, l’élevage d’alpagas, l’improvisation hip hop, les visites d’aquarium, la promenade dans un musée des insectes, la navigation sur des parcours de cordes, le dessin de figures nues et d’autres aventures inattendues.

Êtes-vous impatient de regarder?

Le premier épisode de Les mésaventures de Cyn et Jonathan lancement à midi le Chaîne YouTube d’amour et de hip-hop