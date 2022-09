CyHi dit que la collaboration “Sicko Mode” nuit à sa relation avec Kanye West

CyHi explique exactement ce qui a tendu sa relation avec Kanye West et comment c’était hors de son contrôle.

CyHi s’ouvre enfin sur son expérience de travail sur le disque de diamants de Travis Scott “Mode Malade“. Bien que le look et l’opportunité soient incroyables, il y a eu beaucoup de problèmes expliqués par CyHi. Alors qu’il était sur Instagram en direct, Cyhi a révélé comment travailler sur ce disque avait essentiellement changé à lui seul sa relation avec Kanye West. Le produit final qui deviendrait “Sicko Mode” contenait Drake dissident son voisin de l’époque, Kanye West.

CyHi explique avoir été surpris par Travis Scott permettant à Kanye West d’être dissipé sur le mode Sicko

Au cours de son live sur Instagram, CyHi admet qu’il n’avait aucune idée que les dissues de Ye seraient enregistrées et se demande pourquoi Travis permettrait à leur gars de recevoir cela sur son dossier.

“Je regarde Trav comme, ‘Pourquoi laisserais-tu le n * a faire ça sur la chanson?’ Mais je comprends Trav, il est comme, ‘Drake est un artiste, il va s’exprimer.’ … Alors je me dis: ‘D’accord, cool, mais tu sais que c’est notre gars, bruh’ », a déclaré CyHi. “Vous ne pouvez pas laisser un * a dissoudre notre pote, c’est notre pote!” “Je ne sais pas pour le boeuf Drake et Ye, c’est ce que je n’allais pas entrer là-dedans”, a poursuivi CyHi. « Je n’allais pas entrer là-dedans, tu vois ce que je veux dire ? C’est au-dessus de mon salaire, mais ça commence à couler… Mon gars ne me sent pas comme ça.

Depuis lors, nous avons rarement vu des collaborations entre Cyhi et Ye, tandis que Drake et Ye ont fait amende honorable et, comme le dirait Cyhi, Travis n’a subi aucun contrecoup. Vous pouvez regarder l’intégralité de l’IG en direct ci-dessous.